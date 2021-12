Giada Parra, moglie Paolo Contincini/ Ad unirli una forte sensibilità e non solo!

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini: 25 anni d’amore tra il conduttore e l’ex modella. La coppia, dopo 18 anni di fidanzamento, si è sposata il 27 luglio del 2013 con un rito civile, ma non è detto che prestano non possano celebrare il loro amore anche in Chiesa. “A ben vedere mancherebbe il rito in chiesa. Chissà, magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci” ha confessato proprio l’attore in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Gente. Giada Parra e Paolo Contincini sono molto complici e uniti e hanno sempre vissuto il proprio amore lontano dal clamore mediatico e dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Stessa visione di vita e senso dell’umorismo”

Nonostante la grande popolarità dell’attore e conduttore, Giada ha sempre preferito restare due passi indietro. Su di lei possiamo dirvi che dopo aver conseguito una laurea presso l’Università di Pisa alla facoltà di Scienze Politiche si è dedicata al mondo della moda lavorando per brand importanti come Gucci. Ma qual è il segreto del loro amore? “Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”, ha confessato l’attore sulle pagine di Ora.

GIADA PARRA, MOGLIE PAOLO CONTICINI/ "Siamo contenti insieme, sono fortunato"

Paolo Conticini e Giada Serra: la loro storia è top-secret

25 anni d’amore e non sentirli. E’ il caso di Paolo Conticini e Giada Parra che sia amano come se fosse il primo giorno. La coppia è felicemente innamorata e non lo nasconde, anche se in rarissime occasioni hanno parlato del loro sentimento. Se Giada predilige parlare della sua vita prevalentemente sui social, Contincini in diverse occasioni si è sbottonato sulla sua vita privata rilasciando diverse dichiarazioni. Proprio recentemente, ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha confessato di avere un vizio davvero particolare: accumulo compulsivo di oggetti.

In suo soccorso la moglie Giada come ha raccontato l’attore “lei conosce questa mia pecca e quando io non ci sono fa un po’ di pulizia, buttando, per fortuna, cose a mia insaputa, anche se poi mi accorgo che certe cose mancano”. I due sono legati anche da una forte sensibilità: “oo mi commuovo molto ma non credo sia una debolezza, penso invece sia una forza”.



