Giaele De Donà: “Al GF Vip in alcuni momenti si è esagerato…”/ “Si parlava solo di litigi e scontri”

Giaele De Donà, l’analisi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip: “Data immagine distorta…”

La stagione del Grande Fratello 2023 è ufficialmente partita; ma se qualcuno pensava che i protagonisti della scorsa annata sarebbero presto passati in secondo piano si sbagliavano di grosso. A chiamare in causa il cast dello scorso anno è stato proprio Alfonso Signorini con alcune dichiarazioni apprese dai diretti interessati con pensieri non proprio felici. Il conduttore, prima che partisse il reality, aveva infatti confessato suo malgrado di aver fatto qualche errore nella composizione del cast.

A tal proposito, ha voluto dire la sua Giaele De Donà – come riporta Isa e Chia – in un’intervista rilasciata al settimanale Novella. “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio“. L’ex concorrente del GF Vip si è quasi esclusa dai presunti “errori” di Alfonso Signorini, spostando l’attenzione sulle dinamiche più discusse: “I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico”.

A dispetto di un percorso comunque difficile e nonostante le parole di Alfonso Signorini, Giaele De Donà ha comunque sottolineato come il percorso al Grande Fratello Vip sia stato decisamente importante. “Il GF Vip mi manca tantissimo; è stata una delle esperienza più incredibili della mia vita; ho fatto viaggi, visto cose meravigliose, ma quei momenti resteranno indelebili dentro di me“. Proseguendo nell’intervista per Novella – riportata da Isa e Chia – Giaele De Donà ha poi aggiunto: “Questa edizione è molto diversa dalla nostra; i concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori“.

Proseguendo nei ricordi sul GF Vip, Giaele De Donà ha poi aggiunto una sorta di analisi generale sul percorso. “La prima settimana va tutto liscio, si cerca di capire con chi si ha a che fare; dopo la prima nomination cambia tutto. In quel momento gli umori cambiano, è inevitabile”. La giovane ha poi rivelato con chi è rimasta in contatto dopo l’esperienza al Grande Fratello: “Con Micol Incorvaia, che vedo spessissimo; poi con Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli che è una mia grande amica. Passiamo tanto tempo insieme“.











