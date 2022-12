Giaele De Donà confessione ad Antonino/ “Se te ne fossi andato avrei…”

Giaele De Donà rivelazione ad Antonino: le sue parole

Giaele De Donà, nelle ultime ore, si sta riavvicinando ad Antonino Spinalbese nonostante l’ingresso di Ginevra Lamborghini. La passione che i fan dei Gintonic si aspettavano non sta accadendo tra i due concorrenti, ma sembra che l’hair stylist sia più vicino all’influencer sposata.

Durante una chiacchierata in giardino, Giaele De Donà parla con Antonino dell’ipotesi che lui possa uscire al Grande Fratello Vip 2022: “Se te ne andassi avrei fatto tre giorni di down totali perchè mi verrebbe a mancare il mio pilastro“. Sembra proprio che tra i due sia rinata la complicità che c’era prima dell’arrivo di Oriana Marzoli nella Casa, ma come la prenderà Ginevra? In tanti speravano in una relazione tra i due nel momento in cui l’ereditiera fosse rientrata, ma le cose sembrano essere andate diversamente.

Il marito di Giaele De Donà, Brad Beck, non è più intervenuto al Grande Fratello Vip 2022 con gesti per sua moglie. Il motivo è legato alla rabbia dell’imprenditore verso le dinamiche che si sono venute a creare tra sua moglie e Antonino Spinalbese.

A rivelare questo dettaglio ci ha pensato Taylor Mega in un’intervista a Casa Chi: “Se sento Brad? Lo sento almeno una volta alla settimana e stavamo programmando le vacanze di Capodanno. Come mi sembra? A voi posso dirlo… lo vedo bello inca*zato: come dargli torto? Io capisco il rapporto libero, occhio non vede cuore non duole finché una cosa rimane fine a se stessa ma lì sei h24 davanti le telecamere. non guarda molto perché non capisce bene l’italiano ma qualcosa gli arriva e guardando gli è rimasta un po’ di incazzatura.” Poi aggiunge: “Antonino Spinalbese è uno dei motivi del mal di testa del marito di Giaele”.

