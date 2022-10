Giaele De Donà delusa da Carolina Marconi “mi ha pugnalato alle spalle”/ Lo sfogo!

Carolina Marconi perchè ha nominato Giaele De Donà?

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 2022 si confronta nella casa con Giaele De Donà dopo la nomination della puntata. La influencer prima di parlare con la Marconi si confronta in giardino con Cristina Quaranta anticipando quello che poco dopo dirà alla diretta interessata. “E’ stata una pugnalata alle spalle, di lei ci sono stata proprio male. Quando si è avvicinata l’ho guardata e le ho detto ‘Carol non parliamo adesso’, ma lei si è difesa ‘ti ho nominato per il pollo’, ma qui è una lotta pure per mangiare una patatina. Capisci che è già tanto se prendo la coscia di pollo per me? Era la stronzata di base, capisci che non c’era motivo? Se hai deciso di nominare me dopo il rapporto che stavamo creando, io ci resto un pò male” – ha detto Giaele che poco dopo ha la possibilità di parlare proprio con Carolina.

Il confronto tra Carolina Marconi e Giaele De Donà al GF VIP vede le due prendere due chiarissime posizioni. “Mi hai sempre detto ti voglio bene, voglio condividere questa esperienza con te, non vorrei mai che uscissi da qui, mi sono ricreduta su di te e poi mi nomini? La vedo come una pugnalata allo stomaco, anche se tu mi dici prima per il letto e poi per il pollo” – ha detto Giaele delusa dal comportamento dell’amica.

Carolina Marconi: “Giaele io e te non siamo amiche”

Carolina Marconi si difende dalle parole di Giaele De Donà dicendole: “stavo male, stavo piangendo, siamo amiche di lette, io stavo iniziando ad affezionarmi a te e ti ho detto pure che non sei male. Sei la prima che vedi che sto male tutto il giorno e non mi conservano il pollo”. La influencer però precisa: “ma ha visto come funziona qui? Si lotta per tutto, anche per una coscia di pollo. Io sono venuta a chiederti come stavi”.

La ex gieffina è rimasta delusa dal fatto che Giaele non le abbia conservato la cena: “non mi sono ritrovata la cena, ci sono rimasta male perchè ho detto ‘cavolo mi sto aprendo con questa ragazza’ ed ogni volta che vengo a parlarti tu ti metti i tappi e ti metti a dormire. Non volevo nominare Attilio”. Dal canto suo Giaele replica: “allora non dirmi ti voglio bene” con Carolina che precisa: “ma io ti voglio bene, non sei una mia amica, ti ho detto che non sei male, mi sto affezionando a te perchè stiamo 24h su 24h e dormiamo nello stesso letto. Posso fare quello sento di fare? Ti ho nominata”.

