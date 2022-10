Giaele De Donà è bisex?/ Emy Buono: “Tra noi c’è stato qualcosa, ma non vuole dirlo”

Giaele De Donà è bisex? La vita sentimentale della concorrente del Grande Fratello Vip è al centro di numerosi rumors, soprattutto per il suo matrimonio aperto. Adesso, però, ulteriori dettagli arricchiscono la questione. L’amica Emy Buono, infatti, ha rivelato che le due in passato sarebbero state in intimità, facendo di fatto un vero e proprio outing, sebbene la diretta interessata le avesse chiesto di non rivelare quello che potrebbe essere il suo reale orientamento sessuale.

“Lei è pazza come me, facevamo serate ed è nata una passione. Abbiamo iniziato a baciarci e ogni volta che ci vedevamo scattava un qualcosa. Nessuno sapeva di questa cosa, neanche il marito. Lei era come se si vergognasse di questa nostra relazione. Infatti mi fa strano di come lei stia parlando ora di un approccio che ha avuto con Taylor Mega perché si vergognava di esprimere il suo lato bisex”, ha raccontato a Casa Pipol come riportato da Biccy.

Giaele De Donà è bisex? Il rapporto con Emy Buono

Emy Buono ha rivelato che Giaele De Donà l’avrebbe addirittura pregata affinché non rivelasse del suo essere bisex. “Mi ha sempre detto: ‘Emy non devi assolutamente mai far uscire questa nostra relazione perché non voglio che si sappia in giro perché non voglio che la mia famiglia sappia che ho provato attrazione per il sesso femminile, e poi sono sposata!’”. E ha precisato: “Non siamo mai state fidanzate, ma prima che entrasse al GF ci siamo viste e abbiamo fatto qualcosina”.

Adesso l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione si è comunque messa alle spalle questa storia, dato che è fidanzata con Denis Dosio. “Neanche lui sa niente di Giaele, lei mi ha sempre detto di non dirlo”, ha rivelato a Casa Pipol. “Anche io bisex? Non mi do etichette. Mi piacciono le menti delle persone”, ha concluso.

