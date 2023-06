Gialappa Show: Giulia Salemi nel cast con Mago Foresta/ Il nuovo ruolo tv

Gialappa Show, Giulia Salemi subentra nel cast nel ruolo di conduttrice: il nuovo debutto tv

Sale l’attesa per il consuetudinario appuntamento TV di Gialappa Show, che riparte dalla nuova puntata con il ruolo inedito di Giulia Salemi. Il nuovo impegno TV per il format in simulcast su Sky Uno e in chiaro Tv su Tv8 va in onda domenica 11 giugno 2023, per la sua quarta puntata, e al timone prevede una importante novità per ciò che concerne il ruolo della conduzione televisiva. Il format conferma il ruolo ormai fisso del One man show, Mago Forest, che conduce sin dalla prima puntata, accompagnato da una showgirl femminile a rotazione, che di volta in volta -ad ognuna delle puntate previste- viene sostituita. E alla nuova puntata domenicale di Gialappa Show é previsto l’ingresso in studio della new entry nel cast del format, ossia la ex concorrente del Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi.

Il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago

Forest, dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto vede quindi affiancare il presentatore la modella italo-persiana e addetta alla Social Room uscente del Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi. Questo, mentre al di là del nuovo traguardo legato al debutto TV -che la vede esordiente nel ruolo di conduttrice TV alla quarta puntata di Gialappa Show- il gossip segnala che lei subisca il presunto tradimento da parte del fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi tradita da Pierpaolo Pretelli?

L’ex coinquilino nella Casa più spiata d’Italia é tacciato di aver avuto un incontro intimo e top secret con la modella Giulia Accardi, occasione che avrebbe segnato l’infedeltà del timoniere del GFvip party ai danni della fidanzata.

Tra i momenti più esilaranti di Gialappa Show, sicuramente si annovera quello del personaggio di Galeazzo Italo Mussolini, il rappresentante del centrodestra impersonato da Stefano Rapone, Ubaldo Pantani nei panni

di Bruno Barbieri. Ospiti special guest, Giancarlo Magalli, e la resident band Neri per Caso e la presenza del Maestro Vittorio Cosma. Nella puntata successiva, poi, a Gialappa Show subentra l’altra showgirl Federica Nargi.

