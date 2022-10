Giampiero Ingrassia/ Il dolore per la morte della moglie Barbara Cosentino e la nuova fidanzata Veronica

Giampiero Ingrassia e il dramma della morte della moglie Barbara Cosentino

Barbara Cosentino è stata il grande amore di Giampiero Ingrassia. L’attore e figlio di Ciccio Ingrassia, nel 2013, ha vissuto il dolore più grande. La moglie Barbara con cui aveva formato una famiglia con la nascita della figlia Rebecca, è morta improvvisamente per un infarto. Una scomparsa che ha sconvolto e cambiato per sempre la vita di Giampiero che ne ha parlato spesso nelle ultime interviste. Nel 2018, ospite di Vieni da me, il programma che conduceva su Raiuno Caterina Balivo, l’attore non nascose il dolore e la ferita che le ha lasciato la morte della moglie. “Al suo funerale dissi: ‘Non so se sono stato uno dei mariti migliori, ma sicuramente avrei dato la mia vita per te’“, le parole di Ingrassia.

Dopo quel dolore, Ingrassia ha dovuto reinventarsi per se stesso e la figlia Rebecca che, all’epoca, era solo una bambina: “Ho smesso di lavorare, mi hanno sostituito e ho dovuto ricominciare da capo. Non sapevo cucinare e sono diventato uno chef pazzesco, mi occupavo del dentista, dei colloqui con i professori, degli abiti. Tutto io e lei da soli, è una cosa che ci ha fortificato tantissimo. Spero di essere riuscito nell’impresa. Rebecca è una ragazza molto forte, molto orgogliosa. All’inizio parlavamo molto della mamma, lei dormiva nel lettone con me e per un paio d’anni ne abbiamo parlato spesso“, raccontò a Caterina Balivo.

Giampiero Ingrassia ricomincia con la nuova fidanzata Veronica

Dopo aver dedicato totalmente i primi anni dopo la morte della moglie Barbara alla figlia Rebecca, Giampiero Ingrassia è riuscito a ricominciare. Dopo essere tornato a lavorare, ha trovato nuovamente l’amore grazie all’incontro con Veronica, la donna che ha al proprio fianco. Timido, discreto e riservato, il figlio di Ciccio Ingrassia non ama molto parlare di sè, ma in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me trasmessa il 27 settembre 2019 confermò di avere una nuova donna accanto.

“Io sono molto timido, non amo parlare delle mie cose. Comunque c’è una nuova compagna, si chiama Veronica. Ed è il futuro“, le parole di Giampiero Ingrassia.











