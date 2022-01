Veronica, fidanzata Giampiero Ingrassia/ La dolce dedica per il nuovo anno insieme

Dopo il terribile dolore per la morte della moglie e della madre di sua figlia Rebecca che aveva solo dieci anni quando la donna venne a mancare a causa di un infarto, Giampiero Ingrassia che oggi, martedì 4 gennaio è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ha ritrovato l’amore accanto a Veronica, la donna che è entrata in punta di piedi nella sua vita e in quella di Rebecca. A parlare per la prima volta del nuovo amore è stato proprio Giampiero Ingrassia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me il 27 settembre 2019. “Io sono molto timido, non amo parlare delle mie cose. Comunque c’è una nuova compagna, si chiama Veronica. Ed è il futuro“, aveva raccontato a Caterina Balivo.

Sono passati più di due anni da quella dichiarazione e l’amore tra il figlio di Ciccio Ingrassia e Veronica è diventato sempre più forte e importante. La coppia, infatti, sta ancora insieme e, per l’inizio del nuovo anno, sul proprio profilo Instagram, l’attore ha pubblicato una foto di coppia augurando un meraviglioso 2022 a tutti.

Veronica, fidanzata Giampiero Ingrassia: il futuro insieme

“Che sia un Buon Anno per tutti veramente”, ha scritto Giampiero Ingrassia su Instagram pubblicando la foto che vedete in alto. Una storia che, giorno dopo giorno, è diventata sempre più importante per l’attore che ha definito Veronica “il suo futuro“. Sereno, innamorato e con una nuova fiducia nel futuro, l’attore trascorre il suo tempo accanto alla fidanzata e alla figlia Rebecca.



Oltre che nell’amore per il teatro e il suo pubblico, il figlio di Ciccio Ingrassia trova la propria forza nella fidanzata Veronica e nella figlia Rebecca con cui, spesso, si mostra sui social pubblicando foto dei momenti che trascorre insieme. Una coppia affiatata, dunque, quella di Giampiero e Veronica!

