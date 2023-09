Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023, quando entrerà?/ “Sarò nella Casa tra…”

Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023, quando entra? La verità

Il Grande Fratello 2023 ha preso il via da pochissime settimane, ma il cast di questa nuova edizione è destinato ad allargarsi nei prossimi mesi. Al momento, uno degli ingressi certi all’interno del reality, seppur ritardato rispetto a quanto inizialmente previsto, è quello di Giampiero Mughini. Il giornalista e scrittore aveva già fatto un’apparizione nel reality, per poi promettere che a breve sarebbe diventato uno dei concorrenti ufficiali. E così sarà, come da lui nuovamente confermato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ai microfoni del quotidiano, Mughini ha svelato quando indicativamente entrerà nella Casa più spiata d’Italia in veste di concorrente: “Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza». Dunque, mancherebbe pochissimo al suo ingresso a Cinecittà, che a questo punto sembra ufficialmente confermato.

Giampiero Mughini, perché partecipa: “Ci tenevo a incontrare…“

Cresce dunque l’attesa per il debutto di Giampiero Mughini nel cast del Grande Fratello 2023. Nella sua breve apparizione di poche puntate fa, mentre tutti i concorrenti erano freezati in Casa, il giornalista aveva dichiarato: “Comincia la mia esperienza, dal vivo, di questo congegno diabolico che avete inventato“.

Ma perché avrebbe deciso di prendere parte al reality di Canale5? Ne aveva parlato proprio con il padrone di casa, Alfonso Signorini, al quale aveva confessato: “È una cosa assai particolare, una cosa propizia dei giovani che stanno irrompendo nella vita. Ti confesso che per me è una grande responsabilità quella di essere all’altezza di questi ragazzi giovani, non apparire come un bisnonno noioso. Ci tenevo a incontrare per la prima volta le persone nella loro verità, è quello che conta nel lavoro che ci accingiamo a fare, l’esperienza che ci accingiamo a vivere”. Sembra dunque tutto pronto per il suo atteso debutto come nuovo concorrente del reality.

