Giampiero Mughini squalificato dal GF?/ La frase sull’ex indigna tutti: “Le ho mollato un ceffone”

Giampiero Mughini e lo scivolone sull’ex: ecco cosa è successo

Nel corso della serata di ieri sera, come di consueto, il Grande Fratello organizza sempre un piccolo party serale a tema. Nel divertirsi e ballare, c’è stato anche il tempo per qualche parola di troppo che la regia ha dovuto censurare. Si tratta di Giampiero Mughini, che già aveva rischiato la squalifica per aver rivelato alcuni dettagli calcistici agli inquilini.

Giampiero Mughini, scivolone sul padre di Heidi Baci durante la pubblicità al GF/ "Se vedi la foto..."

Il giornalista, critico e scrittore, seduto sul divano accanto a Vittorio e Mirko, si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua ex compagna: “Te li voglio restituire perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato” ha esordito. Ma la frase che ha destato l’indignazione del web è stata la seguente: “Le ho mollato un ceffone“. La regia ha subito censurato la diretta, ma al web non è per nulla sfuggito quanto accaduto. Mughini verrà cacciato dalla casa più spiata d’Italia?

Mughini, esordio difficile al Grande Fratello: "Ammonito molte volte"/ Lui sbotta: "Per ragioni sciocche"

Mughini che si vanta dei ciaffoni dati alla sua ex donna 🤮 #grandefratello #gf pic.twitter.com/dANTmW5yqR — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

Giampiero Mughini gaffe sul padre di Heidi: ecco cosa ha detto

Dopo l’abbandono di Heidi Baci dal Grande Fratello, in seguito alla sorpresa del padre, Giampiero Mughini ha dato un suo parere sulla questione. Il giornalista ha preso le difese di Massimiliano Varrese e ha affermato: “Io sono entrato proprio mentre succedeva tutto questo. All’inizio non avevo nemmeno capito bene la situazione. Adesso che ho un quadro più completo parto da un fatto. L’uomo con il quale questa ragazza di 26 anni, quindi non una ragazzina, ma una donna compiuta, ecco, l’uomo con il quale lei aveva intavolato una relazione, Massimiliano, non è esattamente un trafficante di droga o un camorrista. “

Mughini insulta Matteo Salvini al Grande Fratello 2023/ Poi si pente e chiede scusa in confessionale

E ancora: “Lui è una persona assolutamente perbene. E allora con quale diritto tu entri con quel piglio a minacciare? Lui è entrato a buttare sul piano della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma di cui non so nulla. E poi una ragazza di 26 anni si mette a tremare davanti a questa situazione”. Mughini si è poi lasciato andare ad una gaffe durante la pubblicità, riguardo il padre di Heidi: “Se tu vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA