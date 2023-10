Giampiero Mughini squalificato? Viola il regolamento appena entrato al Grande Fratello/ Spoiler sul calcio…

Giampiero Mughini viola il regolamento: ecco cosa è successo

Giampiero Mughini è entrato come nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello, insieme a Mirko Brunetti e Jill Cooper, durante la diretta di ieri sera. Il giornalista si è trovato subito a suo agio con gli inquilini, scambiando due chiacchiere con tutti.

Nonostante sia nel reality show da poche ore, però, Mughini sembra aver già violato il regolamento. Il volto televisivo ha fatto degli spoiler a Ciro, riguardo la Juventus e la sua posizione in classifica nel Campionato. Come è noto, i concorrenti non sanno nulla di cosa avviene al di fuori della casa per volontà degli stessi autori. Dunque, l’appassionato di calcio non avrebbe dovuto rivelare questi dettagli al bidello. Sarà squalificato dal programma o se la caverà con un piccolo rimprovero?

Mughini manco è entrato da dieci minuti che ha già infranto il regolamento spoilerando roba da fuori 🥶 #grandefratello pic.twitter.com/JaWJP1ams4 — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) October 16, 2023

Nella puntata di ieri sera, c’è stata una ventata di aria fresca con l’ingresso di tre nuovi concorrenti: Giampiero Mughini, Mirko Brunotti e Jill Cooper. I nuovi arrivi andranno a creare più movimento all’interno della casa e potrebbero scombinare un po’ gli equilibri.

L’ingresso più inaspettato è senza dubbio quello di Mughini scrittore, critico, giornalista e critico sportivo. Molto atteso anche l’ingresso di Mirko Brunetti, volto di Temptation Island. Le sue dinamiche amorose all’interno del dating show hanno appassionato il pubblico. Il concorrente entra nella casa in un periodo di forte crisi con la fidanzata Greta, ex tentatrice del programma. Jill Cooper, invece, è conosciuta come esperta di fitness. In passato ha avuto un ruolo importante proprio al Grande Fratello, per offrire supporto per il benessere fisico agli altri concorrenti. Come se la caverà?

