Gian Maria Sainato “All’Isola dei Famosi ho detto di essere pansessuale”/ “Hanno riso e mi hanno guardato…”

Gian Maria Sainato e il proprio orientamento sessuale

Sull’Isola dei Famosi 2023 è ormai calato il sipario. Il reality si è concluso con la vittoria di Marco Mazzoli, ma in Honduras, ha fatto molto parlare di se anche Gian Maria Sainato. Arrivato sull’isola in un momento successivo rispetto alla maggior parte dei naufraghi, Sainato ha fatto fatica ad integrarsi nel gruppo. Non sono mancati confronti anche in seguito ad una confessione di Gian Maria.

Sainato, infatti, ha parlato agli altri concorrenti del proprio orientamento sessuale e dalle sue parole sembrerebbe che la reazione degli altri concorrenti non sia stata quella che si aspettava. Tornato in Italia, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Biccy, Sainato ha svelato la reazione degli altri naufraghi dell’Isola alla sua confessione così intima.

Le parole di Gian Maria Sainato

“Da Barbara d’Urso avevo detto che ero gay, è vero. Ma poi ho avuto attrazione anche per le donne successivamente, più che bisessuale mi definire pansessuale. Una volta l’ho detto a L’Isola dei Famosi e hanno iniziato ad ironizzare sul termine “pansessuale”. Mi sono spiegato bene con loro su cosa significasse e quanto rispetto dovessero avere per tutti gli orientamenti ma continuavano a ridere e a guardarmi come se fossi un alieno per aver detto quel termine che nessuno conosceva”, le parole rilasciate da Gian Maria Sainato a Biccy.

L’ex naufrago, poi, ha concluso così: “Allora dissi loro che sessualmente ero bisessuale e pure lì domande su domande dall’inizio alla fine del programma. Che pesantezza e quanta pazienza ho dovuto avere, sembrava di essere tornato negli anni 90!”.

