Gian Maria Sainato choc all’Isola/ “Non andavo in un hotel se non era un 5 stelle, spendevo 2.500 a notte”

Gian Maria Sainato rivelazione all’Isola dei Famosi: “Ecco quanto spendevo a 20 anni”

Marco Mazzoli ha cercato in questi giorni di carpire nuove informazioni dai suoi compagni d’avventura. A dargli maggiore soddisfazione Gian Maria Sainato che, dopo aver rivelato la sua bisessualità, ha parlato del suo rapporto con il denaro quando aveva 20 anni: “Quanto ho speso e guadagnato? 10.000 Euro al mese, anche 15.000 ho fatto. Se sono povero? Eh vabbè tu sei più ricco lo sapevamo. Quindi io mi sono immerso in quel mondo di moda e lusso e ho iniziato a spendere e vivere molto bene. Quindi vacanze a New York o a Los Angeles. Camere da 2.500 Euro a notte? Sì ma anche di più.”

Come riporta Biccy, Sainato ha aggiunto: “Io fidanzato con un uomo molto ricco? Ai tempi no, poi lui si è aggregato dopo, l’ho conosciuto in questo ambiente e quindi smezzavamo. Certe volte io gli facevo delle sorprese come la vacanza alle Maldive, lui mi portava a Cortina. Però sempre vita extra lusso in hotel a 5 stelle. Io pensa che sono molto cambiato, ma a 20 anni non andavo in un hotel se non era un 5 stelle. Ero diventato proprio antipatico, una cosa brutta. Poi fortunatamente sono cambiato, ora vado anche nei 4 stelle.”

Gian Maria Sainato: “Ora sono cambiato”

Gian Maria Sainato ha svelato di essere cambiato nei confronti dei soldi e di essere molto più parsimonioso: “Se ho finito i soldi? No quelli per fortuna ci sono ancora tutti. Però li spendo in altri modi più normali. Porto in vacanza mia madre e ci metto più il sentimento e il quality time facendo star bene lei che se lo merita. In questo modo sto bene anche io. ”

Come riporta Biccy, Gian Maria Sainato ha aggiunto: “E se non c’è un hotel a 5 stelle andiamo in un 4 senza pensarci. In un 2 stelle? No non esiste. Il 4 o 5va benissimo. Prima ero ossessionato dai 5 stelle, da quella comodità schifosa e dal lusso. Poi mi sono detto stai sbagliando ‘Gian Maria’. Poi è venuto fuori il vero Gian Maria. Ho voluto cercare le mie radici. Ho fatto un cambio e adesso mi baso sui veri valori“.

