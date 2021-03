Gian Maria Sainato “Garko doveva uscire con me”/ “Ha scelto Tommaso Zorzi ma…”

Dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5, la popolarità di Tommaso Zorzi è aumentata vertiginosamente. Per l’influencer si sono ormai spalancate le porte della Tv ma, stando agli ultimi gossip, si sarebbero spalancate anche quelle del cuore. Il settimanale Chi ha immortalato di recente Zorzi in compagnia di Gabriel Garko in un’uscita che sembra essere più che amichevole. Al momento nessuno dei due ha commentato la cosa, confermandola o smentendola, ma oggi questa vicenda trova una nuova e interessante svolta. Tra i due, infatti, spunta Gian Maria Sainato.

Stando a quanto riporta il sempre ben informato Francesco Fredella su Liberoquotidiano.it, quel caffè, poi preso con Zorzi, Garko aveva in progetto di prenderlo prima con Sainato. “Quando ho visto che ha scelto Tommaso Zorzi per quel caffè ci sono rimasto male perché ci sarei dovuto essere io”, ha infatti rivelato il diretto interessato al noto giornalista.

Gian Maria Sainato: “Garko e Zorzi? La copertina di Chi è stata un vero colpo!”

L’attesa per Gian Maria Sainato si è però interrotta quando è uscita la copertina del settimanale CHI dedicata proprio a Garko e Zorzi: “La copertina su Chi è stata un vero colpo. – ha ammesso l’influencer – Non capisco perché proprio in quella settimana mi aveva telefonato per un caffè che è rimasto in sospeso”, si è allora chiesto. Adesso, però, attende ancora di prendere quel caffè: “Vorrei incontrarlo. – ha fatto sapere Sainato a Fredella – Aspettavo che venisse a Milano per lavoro o magari io a Roma. Va bene così, non ho nulla contro lui. Ma vorrei solo capire qualcosa in più”. Garko risponderà a questo dubbio, o magari lo farà Zorzi?

