Gian Maria Sainato: “Sono bisessuale”/ Poi dura lite con Pamela Camassa: “Perché devi…”

Gian Maria Sainato confessa di essere bisessuale

Scintille sull’Isola dei Famosi 2023 tra Gian Maria Sainato e Pamela Camassa. Tra i due naufraghi c’è stato un durissimo scontro nel corso del quale sono volate parole forti portando a galla anche una confessione che Gian Maria avrebbe fatto alla Camassa, ma anche agli altri naufraghi. Tutto è accaduto quando Pamela si è risentita per le parole che le ha detto Gian Maria. “Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose non belle”, lo sfogo della Camassa.

“Non ti sei permessa di giudicare? E perché cosa c’è da giudicare? Ma ci mancherebbe. Essere bisessuale cos’è ha?”, ha prontamente replicato Gian Maria. “Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto”, ha ribattuto nuovamente Pamela.

Gian Maria Sainato contro Marco Mazzoli

Negli scorsi giorni, Gian Maria Sainato aveva avuto uno scontro con Marco Mazzoli. Stando alle parole di Mazzoli, pare che Sainato gli abbia chiesto di non parlare del suo orientamento: “Qualche giorno fa mi ha detto che posso prenderlo in giro su tutto, ma che non devo parlare del suo orientamento. A me non importa proprio nulla di quello. Non c’è mai stata l’intenzione di parlare della sua sfera sentimentale o di scherzarci. Poi se mi muovo a sinistra mi prendo dell’omofobo, se mi sposto a sinistra dice che non gli parlo”.

Il motivo dello scontro tra Gian Maria e gli altri concorrenti sarà tra gli argomenti della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2023? Ilary Blasi affronterà la questione con un faccia a faccia tra Gian Maria e gli altri naufraghi?

