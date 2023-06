Gian Maria Sainato torna single dopo l’Isola dei Famosi/ “Cornuto e mazziato. Non mi vuole più”

Gian Maria Sainato torna single

L’Isola dei Famosi 2023 non ha portato molta fortuna a Gian Maria Sainato dal punto di vista sentimentale. Durante la permanenza in Honduras, Sainato ha spesso parlato della propria vita privata e, nel corso di una conversazione con Marco Mazzoli, si era aperto tanto svelando anche di aver lasciato a casa una persona. Nonostante la storia appena iniziata con una ragazza, sembrava che Sainato ci tenesse particolarmente.

“Le ragazze mi piacciono e anche la mia ultima relazione prima di venire qui è stata con una donna. Ci siamo visti un po’ di volte e poi abbiamo detto ‘vediamo come andranno le cose quando tornerò’. Questo ci siamo detti prima che partissi”, aveva detto a Mazzoli. Tornato in Italia, però, pare che questa ragazza non lo abbia aspettato come pensava.

Lo sfogo di Gian Maria Sainato

Su Twitter, Gian Maria Sainato ha così parlato della propria situazione sentimentale. Attraverso una serie di tweet l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi annuncia di non avere più alcuna storia e che quella iniziata poco prima di partire per l’Honduras è finita.

“Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. – ha scritto su Twitter l’ex concorrente de L’Isola – Cornut e mazziat in questo caso dall’Isola dei Famosi“, ha cinguettato Sainato.

Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più 😢😭💔 — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 29, 2023

