Giancarlo e Alessandra, Uomini e Donne/ Dopo la rottura, arriva l’esclusiva

Colpo di scena a Uomini e donne nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Oltre allo spazio dedicato al trono classico con Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, non macherà lo spazio dedicato al trono over. Dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che ha concluso la puntata trasmessa ieri, oggi, al centro dello studio, si accomoderanno Giancarlo e Alessandra. Il cavaliere e la dama, nell’ultima puntata in cui hanno avuto modo di confrontarsi, avevano chiuso la loro frequentazione. Una scelta che era arrivata da Alessandra la quale non aveva gradito la scelta di Giancarlo di annullare il loro appuntamento per uscire con un’altra signora. Il cavaliere aveva provato a farle capire le proprie motivazioni senza tuttavia riuscirci. Durante la settimana, però, tra i due è accaduto qualcosa come annunceranno nella puntata in onda oggi.

GIANCARLO E ALESSANDRA. NATO L’AMORE?

Dlla rottura all’esclusiva il passo è stato breve per Giancarlo e Alessandra. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, nella nuova puntata di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama annunceranno di essersi chiariti dopo la discussione della settimana scorsa e di essersi concessi l’esclusiva. L’annuncio di Giancarlo e Alessandra porterà altri due protagonisti del trono over a discutere tra loro. Roberto e Patrizia che, per ripicca, avevano chiesto il numero rispettivamente ad Alessandra e Giancarlo, discuteranno tra loro perchè la dama scoprirà in studio del gesto fatto da Roberto e non nasconderà di voler chiudere la frequentazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA