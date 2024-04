Giancarlo Francini e Sara Rastrelli, papà e mamma Chiara Francini/ “I miei genitori per me sognavano altro”

Chiara Francini, chi sono i genitori Giancarlo e Sara: “Orgogliosi che sia attrice? Sognavano il posto fisso”

In attesa del debutto con il suo show Forte e Chiara su Rai1, in molti si chiedono chi sono mamma e papà di Chiara Francini? Su Giancarlo Francini e Rosa Rastrelli si hanno poche informazioni e quasi tutte rivelate dell’attrice in interviste sia passate che recenti. In un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera, la Francini aveva confessato di essere figlia unica e di essere cresciuta con i suoi nonni ottantenni perché entrambi i suoi genitori lavoravano. Il padre era un dipendente delle Poste Italiane mentre la madre è casalinga.

Chi è il papà di Chiara Francini, Giancarlo? Sull’uomo, sempre durante l’intervista al Corriere, l’attrice ha rivelato di aver preso il senso dell’ironia e lo ha spiegato con un divertente aneddoto: “Mio padre era romano, l’unico della famiglia che non avesse radici toscane. Quando scherzava gli piaceva fare battute in romanesco e, siccome gli rispondevo facendolo ridere, mi diceva sei proprio ‘na fija de ‘na mignotta…. Io non ne capivo il senso e, quando da piccolina qualche estraneo mi chiedeva chi sei figlia? Rispondevo: d’una mignotta.”

Sara Rastrelli, chi è la mamma di Chiara Francini? “Tifare per me come attrice? Assolutamente no”

I genitori di Chiara Francini sono il papà Giancarlo e la mamma Sara. La conduttrice di Forte e Chiara ha rivelato che dal padre ha ereditato il senso dell’umorismo mentre la madre, invece, non era molto entusiasta all’idea che lei volesse fare della recitazione la sua professione. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a La Repubblica, infatti, l’artista toscana ha rivelato: “Tifava per me come attrice? Assolutamente no, gira ancora con i miei temi. Da piccola volevo fare la giornalista o la cassiera alla Coop. Le piaceva che scrivessi, sono l’unica laureata in famiglia. Per me sognava il posto fisso.”

Ed anche sulla mamma Sara Rastrelli Chiara Francini ha raccontato sempre durante la chiacchierata al Corriere un particolare aneddoto: “In una recita natalizia alle elementari vengo scelta per il ruolo. A un certo punto della rappresentazione dovevo far finta di morire, cadendo a terra: sono caduta talmente bene, che mia madre in platea pensò che mi fossi fatta male.”











