Giancarlo Magalli/ “Adriana Volpe? Spero di fare pace, non ce l’ho con lei”

Giancarlo Magalli a sorpresa rompe il silenzio su Adriana Volpe e sui loro rapporti ormai da tempo incrinati. Il conduttore de I Fatti Vostri, ospite di Settimana Ventura non ha nascosto l’esistenza di cose che a lui avrebbero dato molto fastidio nel rapporto professionale che si era instaurato con l’ex volto Rai, oggi concorrente del Grande Fratello Vip. In merito ha commentato: “C’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio (…) Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile”. Ma cosa ha portato realmente alla loro separazione professionale al punto da rendere ormai irrecuperabile, almeno apparentemente, anche un qualsivoglia rapporto umano tra i due? Magalli non li ha rivelati ma ha fatto intendere che nella maggior parte dei casi si sarebbe trattato di motivi futili ma oggetto di fastidio. Nonostante questo ha però svelato a sorpresa: “Ho anche mandato messaggi di pace”. Gli otto anni di lavoro insieme, ha rivelato il volto di Rai2, “sono stati un po’ faticosi perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica”. Non ha parlato dell’esistenza necessariamente di problemi gravi: “C’è gente che ammazza il marito perché russa… Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata”, ha aggiunto.

GIANCARLO MAGALLI ROMPE IL SILENZIO SU ADRIANA VOLPE

Simona Ventura non poteva non chiedere al suo ospite Giancarlo Magalli cosa ne pensasse delle critiche che inevitabilmente Adriana Volpe gli ha riservato nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha replicato usando l’arma dell’ironia: “Io sono piccolo, non mi prende, mi scanso”. Impossibile pensare ad una pace tra i due alla luce dei trascorsi tutt’altro che sereni avuti ad oggi? Le sue parole hanno in parte spiazzato: “Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due”, ha ammesso. Ma chi era il più fumantino tra i due? In questo caso Magalli ha fatto una sorta di “mea culpa” ed ha ammesso le sue colpe: “Io ero un po’ più intollerante, lo ammetto, nel senso che c’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio”. La pace potrebbe quindi giungere presto (la stessa Adriana si era detta propensa) ma certamente le liti che hanno infiammato gli animi dei due conduttori potranno essere sciolte solo nelle aule di un tribunale dal momento che Adriana Volpe ha mosso due procedimenti nei confronti dell’ex collega.

📣 Giancarlo Magalli e le dichiarazioni su #AdrianaVolpe: “Ho mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Non la odio, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace” 👇 #SettimanaVentura @simo_ventura pic.twitter.com/lOyfrXb92D — Rai2 (@RaiDue) February 23, 2020





