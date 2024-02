Giancarlo Magalli contro Conti, Bonolis e Clerici?/ “A Sanremo 2025 propongono colleghi che hanno fatto male”

Giancarlo Magalli senza freni contro i colleghi: “A Sanremo 2025 si propongono conduttori che hanno fatto male”

Nelle scorse ore Giancarlo Magalli ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Il Corriere della Sera in cui senza mezzi termini ha detto la sua sulla Rai, sulla mancanza di un programma per lui, sulle vecchie glorie ed i giovani ‘virgulti’ della televisione italiana e soprattutto sui possibili conduttori del Festival di Sanremo 2025. Amadeus, dopo cinque anni di successi, non condurrà la prossima edizione e già sono iniziati a circolare i nomi del possibili sostituti come Paolo Bonolis, Carlo Conti ed Antonella Clerici.

Ebbene durante l’intervista Giancarlo Magalli ha lanciato una frecciata velenosa non è chiaro, però, rivolta a chi tra Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Carlo Conti, tutti e tre già conduttori di precedenti edizioni della kermesse. Nel dettaglio Magalli ha attaccato: “Alcuni che si ripropongono lo hanno già fatto ed è andato male, perché insistono? Il Festival è come la prima notte di nozze: se fai bene hai fatto il tuo dovere. Se vai male te lo rinfaccerà tutta la vita.”

Nessuno dei tre conduttori sopracitati si è mai candidato per la conduzione del Festival di Sanremo 2025, a differenza di quanto dichiara Giancarlo Magalli. Antonella Clerici è stata tirata in mezzo da Fiorello a VivaRai2 ed in quell’occasione ha risposto con una battuta: “Lo farei con te” e successivamente in un’intervista a Chi ha chiarito: “Assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di ‘no’”, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene.”

Anche Paolo Bonolis secondo indiscrezioni ha declinato l’invito mentre per quanto riguarda Carlo Conti è stato Fiorello questa mattina a VivaRai2 a ribadire che non ha nessuna intenzione di ritornare come conduttore sul palco dell’Ariston. Insomma, non solo nessuno dei tre citati si è autocandidato ma sono intenzionati a non accettare la conduzione. Ed infine Giancarlo Magalli non condurrebbe il Festival di Sanremo 2025: “È matta? Sarà una trappola mortale dopo cinque di trionfi con Amadeus. Un punto di share in meno e scriveranno che è stato un grande flop.”











