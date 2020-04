Giancarlo Magalli/ “Io Vigile ai posti di blocco”, la figlia Manuela “Alla tua età rischi grosso!”

Pubblicità

Giancarlo Magalli non ha mai amato rimanere con le mani in mano e questo periodo di quarantena non ha fatto altro che attivarlo ancora di più. “In questi giorni mi occupo di posti di blocco”, dice al settimanale Dipiù, “nella pattuglia siamo in sei o sette perchè i mezzi da controllare sono tanti e c’è sempre molto da fare: verificare le autodichiarazioni, i documenti d’identità e quelli dell’auto, tenere un occhio su eventuali ambulanze per favorirne il passaggio… Mi devo occupare solo di auto e moto non dei pedoni. Ma se noto un assembramento di persone, intervengo anche per quello”. Il conduttore ha così indossato la divisa da vigile urbano ed è sceso nelle strade di Roma per sostenere la Polizia Municipale. Magalli infatti è un volontario del corpo, di cui entro breve diventerà Colonnello e per sette anni si è affiancato alla Polizia locale per deviare il traffico, facendo anche turni di notte. “La devi smettere, è pericoloso, alla tua età rischi grosso”, gli ha detto però Manuela Magalli, la figlia maggiore. “Un vigile urbano non può proprio chiamarsi fuori”, ha risposto però deciso il presentatore. Oggi, domenica 19 aprile 2020, Giancarlo Magalli sarà ospite di Da noi… a ruota libera nel pomeriggio di Rai 1. Sui social invece non interviene più e non se ne conosce il motivo. L’ultimo post risale infatti allo scorso mese, e quando Magalli ha pubblicato una foto di Enrico Brignani che lo mostra in uno dei camerini. Il gel igienizzante in bella vista. “Un po’ di strizza ce l’abbiamo tutti“, ha scritto il conduttore. Gli hater però si sono fatti sentire: “Le donne si trattano bene. Non te l’hanno insegnato?”; “Io con le ‘bestie’ non parlo? Quanta gente ti parla?“.

Pubblicità

Giancarlo Magalli, da vent’anni appuntamento immancabile

Giancarlo Magalli vanta una presenza importante sul piccolo schermo italiano e con I Fatti Vostri da vent’anni. Ogni mattina il conduttore guida un programma di successo che fa compagnia a molti spettatori e in tanti si chiedono se i vertici della rete pubblica stiano in qualche modo prevedendo di mandarlo ‘in pensione’. “Lui è ormai una colonna portante della televisione pubblica”, ha scritto Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, “il pubblico storico non rinuncerebbe facilmente a un programma come I Fatti Vostri. Così come l’azienda non farebbe a meno di Magalli”. Il dubbio della spettatrice è lecito, soprattutto se si considerano le polemiche che lo vedono da anni in scontro con Adriana Volpe. Intanto il presentatore è impegnato su altri fronti, come per esempio puntare il dito contro i vertici della Rai. “La televisione non ha perso l’occasione di essere all’altezza del suo ruolo perchè la tv è intrattenimento”, ha detto di recente a Accordi&Disaccordi, “ma soprattutto informazione. Qui è l’atteggiamento che deve cambiare, ma anche della dirigenza. Perchè per esempio a noi, che avevamo cominciato a fare informazione e intrattenimento, perchè pensavamo che, insomma, la gente va anche tenuta su di morale in queste situazioni, ci sono arrivate dall’alto disposizioni che invece la parte d’intrattenimento andava tolta”. Magalli si augura che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto ora che la curva dei contagi continua a scendere. “Adesso che effettivamente c’è un minimo di spiraglio“, ha concluso, “contrordine compagni: ‘Mettiamo l’intrattenimento, mettiamo un po’ di musica’. A volte la schizofrenia è in chi la fa, ma spesso anche in chi la orienta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA