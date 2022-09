Giancarlo Magalli peso della malattia/ “Sono guarito ma la Rai mi ha tolto tutto”

Giancarlo Magalli la convalescenza con le figlie e il peso della malattia

Giancarlo Magalli, intervistato su Nuovo TV, parla della malattia che l’ha colpito nei mesi scorsi e da cui è finalmente guarito: “Sono stato male per tutta l’estate, ho avuto una brutta infezione. Adesso ho vinto la mia battaglia e sono guarito, ma sono ancora convalescente“.

Il conduttore racconta chi gli è stato vicino in questo periodo di sofferenza: “Le mie figlie e le mie due ex mogli. Non mi hanno lasciato solo un attimo, alternandosi in ospedale giorno e notte. Che ci volessimo bene lo sapevamo, ma la mia brutta avventura ha confermato la forza del legame che ci unisce. Anche ora che sono tornato a casa, le mie figlie non hanno smesso di coccolarmi“. Poi svela come si prodighino per lui: “Mi portano la spesa e vengono a farmi visita ogni giorno. Sono un uomo fortunato“.

Giancarlo Magalli, ai microfoni di Nuovo TV, svela cosa pensa del fatto che la Rai abbia messo Nino Frassica al posto suo come voce narrante a Il Collegio. Il conduttore dichiara: “Diciamo che nelle mie attuali condizioni avrei potuto prendere parte al progetto – visto che serviva la voce senza apparire in video – ma le cose sono andate diversamente. Non è stata una mia scelta è l’ennesima scelta della Rai che mi ha tolto tutto quello che avevo. Di alcune scelte, però, vedo che si sono già pentiti…“.

Giancarlo Magalli ha poi svelato cosa pensa di Frassica, suo sostituto: “Lui è un mio grande amico e la sua bravura è indiscutibile. L’unica mia perplessità è che Frassica è un comico e i comici, si sa, hanno la necessità di far ridere ogni volta che parlano mentre i commenti de Il Collegio non si prestano tutti alle battute.” Poi però spezza una lancia in favore dell’amico: “Sono sicuro che Nino avrà già trovato il registro giusto“.











