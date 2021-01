GIANCARLO MAGALLI/ Salvo Sottile pronto a soffiargli il posto?(Da noi a ruota libera)

C’è anche Giancarlo Magalli, tra gli ospiti della nuova puntata di Da noi a ruota libera, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 in onda anche oggi a partire dalle 17.20. Con la medesima ironia che l’ha sempre caratterizzato, Magalli ripercorrerà la storia della televisione attraverso aneddoti e sorprese annunciate di cui è difficile, tuttavia, ipotizzare il contenuto.

Forse ci si soffermerà sull’anno appena trascorso, non troppo roseo per gli operatori di questo settore e del mondo dello spettacolo in generale; non troppo roseo nemmeno per lui personalmente, visto che i mesi scorsi l’hanno visto ancora una volta al centro delle polemiche per via del suo rapporto non proprio disteso con l’ex collega Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli lascia I fatti vostri? L’indiscrezione

Per inciso, per Giancarlo Magalli, questo 2021 potrebbe essere ancora più rivoluzionario. Sì, perché si prevede che Magalli abbandoni la conduzione de I fatti vostri per lasciare spazio a qualcuno di più giovane, forse il giornalista Salvo Sottile, che sarebbe già pronto ad affiancare Samanta Togni e gli altri in questo ruolo abbastanza impegnativo. Il ruolo in questione è quello del sostituto: impegnativo, se si pensa che Magalli è stato ed è da anni il vero traino del programma nonché il volto senza il quale – probabilmente – la trasmissione perderebbe un pochino di valore. Vero o falso che sia, comunque, lo scoop è stato lanciato da Alberto Dandolo, personaggio noto per le sue previsioni spesso fondate per quanto riguarda l’ambiente della tv.

Giancarlo Magalli, il lavoro e la figlia Michela

Nel suo articolo, Dandolo invita Magalli a stare attento, perché con un rivale di questa caratura le cose potrebbero mettersi male. Tanto più che Giancarlo avrebbe già manifestato il suo disappunto, di fronte alla prospettiva di un passaggio di consegne, data l’affezione che il conduttore nutre nei confronti di quella che si potrebbe definire una sua ‘creatura’. E a proposito di sue creature, recentemente è venuta a galla la bravura e la bellezza di sua figlia Michela, 27 anni, una delle influencer più ‘in’ del momento. Sui social ha un pubblico di quasi 40mila follower, davvero tanti, visto e considerato che papà Giancarlo non l’ha in nessun modo favorita o pubblicizzata. È proprio questo ciò che la distingue da altri figli di vip, e che di fatto contribuisce ad accrescere la sua popolarità e la sua fama di ragazza genuina e intraprendente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA