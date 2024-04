Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele, chi sono i genitori Francesca Cipriani/ Il peso dell’assenza del papà

Il rapporto di Francesca Cipriani con i genitori Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele

Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele sono i genitori di Francesca Cipriani: dal rapporto con la mamma all’assenza del papà. Un grande amore quello nato tra i due genitori che, poco dopo la nascita di Francesca, hanno deciso di separarsi. Il papà ha lasciato l’Italia ed è tornato in America segnando così l’adolescenza della figlia che ha vissuto molto male l’assenza del papà. Proprio Gianfranco Cipriani D’Altorio parlando della sua scelta ha raccontato: “la mia Francesca aveva solo otto anni quando l’ho abbandonata. Ho lasciato lei e sua sorella e sono partito per gli Stati Uniti. E Francesca da quel momento ha dovuto fare a meno di me. Sono stato un padre assente. Per questo adesso voglio chiederle scusa. E voglio dirle che, anche se non le sono stato vicino come avrei dovuto, lei è sempre stata nei miei pensieri e nel mio cuore”.

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani/ Figlio in arrivo? "Siamo in attesa della cicogna"

Proprio la mamma Rita De Michele ha raccontato come l’assenza del papà abbia influito molto nella vita personale e privata della figlia: “la mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro. Mi auguro che la storia duri: è un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Anche quando la vedete piangere, gridare, desiderare la sua presenza, è perché davvero lo ama alla follia e ha paura di perderlo. Suo padre le ha impartito un’educazione molto rigida e qualche volta volava anche uno scappellotto. Mia figlia è stata sempre una ragazza sensibile e adesso sta superando questi traumi piano piano”.

Francesca Cipriani stoccata a Belen Rodriguez a Belve/ "Non ha talento, lavora solo per l'aspetto"

“Francesca Cipriani bullizzata da piccola”: la confessione dei genitori

L’adolescenza di Francesca Cipriani è stata segnata dalla separazione dei genitori Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele, ma anche dall’assenza del papà che ad un certo punto ha deciso di lasciare l’Italia per tornare in America. Non solo, la madre Rita De Michele durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha confessato un passato molto difficile della figlia: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo”.

Francesca Cipriani vs Divino Otelma/ “Per Pasqua gli regalo uovo con dentro 1 euro”

Non solo, la donna ha poi parlato dei continui ritocchi estetici fatti dalla figlia: “al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA