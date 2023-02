Gianluca Benincasa: “Antonella e Edoardo? Lei voleva fare la coppia finta al GF”/ “Me l’ha detto, ho i video”

Gianluca Benincasa choc su Antonella Fiordelisi: “Io e lei ancora fidanzati quando stava per entrare al GF Vip”

Ora che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 in qualità di ospite è ufficialmente saltata a causa di un esposto appena ricevuto con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata, Gianluca Benincasa ha deciso di rompere il silenzio e svelare la sua verità su Antonella Fiordelisi. Così, in un’intervista rilasciata a Fanpage, Gianluca svela retroscena molto scottanti, che metterebbero in cattiva luce la presenta di Antonella al GF Vip.

“Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. – ha esordito Gianluca – Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano.” ha annunciato. Ha dunque spiegato che: “In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: ‘Gioca bene’ e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere.”

Gianluca Benincasa: “Edoardo e Antonella? Prima di entrare lei mi ha avvisato che avrebbe creato una ship”

Stando a quanto raccontato da Fanpage, il video in questione, datato 18 settembre 2022 (il giorno prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 7) sarebbe una videochiamata tra Antonella e Gianluca. In questa lei lo chiarebbe “amore mio”, commuovendosi al momento dei saluti. Gianluca svela allora di non aver svelato tutto questo quando l’ha incontrata al GF Vip per proteggerla: “In quell’occasione, le ho tenuto il gioco per non rovinare il suo percorso. Lei era impaurita perché temeva che raccontassi tutto e facessi crollare la ship fasulla che aveva creato lì dentro.”

E proprio a proposito della coppia nata con Edoardo Donnamaria al GF Vip, Gianluca Benincasa racconta un altro scottante retroscena: “Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il Gf non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare.” ha tuttavia chiarito. Dunque Antonella sarebbe entrata nella Casa col progetto di creare una coppia falsa solo a favore del pubblico; a sostegno di ciò Gianluca avrebbe delle prove: “Ho di tutto, anche da parte dei genitori. Ho video e messaggi di lei che è in quarantena, che mi dice che mi ama e conferma che stavamo insieme.”











