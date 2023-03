Gianluca Benincasa attacca Antonella Fiordelisi: “Piangerai e ti pentirai”/ “Realtà…”

Gianluca Benincasa, nuovo attacco ad Antonella Fiordelisi

Non sono giorni facili per Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 22. Da quando è stato squalificato il fidanzato Edoardo Donnamaria, Antonella trascorre le sue giornate a piangere e solo i gesti che Edoardo sta facendo per lei da fuori, come le urla e i fuochi d’artificio per il suo compleanno le restituiscono il sorriso. Durante la 42esima puntata del reality show, tuttavia, Antonella ha avuto un vero e proprio crollo. Le critiche ricevute da Orietta Berti e la successiva vittoria di Micol Incorvaia al televoto diventando la seconda finalista hanno portato Antonella a chiedere di poter tornare a casa.

In diretta, ha ammesso di non reggere più la situazione e di sentire fortemente la mancanza della famiglia e del fidanzato. Stamattina, poi, in un momento di sfogo con Milena Miconi, ha aggiunto di non riuscire ad andare avanti senza Edoardo ribadendo di essere stanca di essere continuamente criticata. A commentare la situazione che sta vivendo Antonella è arrivato l’ex fidanzato Gianluca Benincasa che, su Instagram, le ha rivolto una dura critica.

Le parole di Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi

“Ho notato davvero un pianto non indifferente. Quello di quando perdi una partita in cui stai dando il massimo, in cui ti sei allenata per anni, dove credi che l’unica cosa che conta è vincere a qualsiasi costo… Sì ho notato il pianto. Cosa però che non c’è stato per gli affetti, per gli amori costruiti, per momenti di (finto) sconforto e per amici che mancano. Sono convinto però che quando saprai che gli stessi che ti hanno rovinato l’immagine, hanno il tuo stesso sangue, allora piangerai dentro di te in maniera sana, e sarà qualcosa che non avresti mai potuto immaginare”, inizia così il lungo post che Gianluca Benincasa ha scritto sui social.

“Ti domanderai perchè è successo tutto questo. Mentre ti porteranno a firmare una denuncia già preparata della mamy contro di me. Li ti troverai a fare i conti con la realtà, a fare la grande, ma non contro di me, ma con te stessa. Benvenuta sarai nel mondo delle responsabilità, quello in cui prendere alcune decisioni, potrebbero portarti a delle conseguenze molto forti che nessuno potrebbe mai immaginare”, conclude.













