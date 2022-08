Gianluca Costantino e Alessandro Basciano hanno litigato?/ L’ex gieffino fa chiarezza

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano: un’amicizia d’infanzia

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano sono amici di infanzia. Entrambi sono cresciuti in un quartiere di Genova legando molto, come fossero fratelli. Ad un certo punto della sua vita, però, Basciano ha deciso di trasferirsi a Roma dove ha convissuto con la sua ex Clementina. Dal loro amore è nato il piccolo Niccolò.

I due ragazzi, dopo molti anni, si sono ritrovati a convivere nella Casa del Grande Fratello Vip in cui hanno rafforzato la loro amicizia. Gianluca e Alessandro non hanno mai negato di conoscersi da tempo e di essere come fratelli e, dopo la fine del reality, hanno continuato a frequentarsi. I due hanno persino passato un weekend a quattro con Sophie Codegoni, fidanzata di Basciano, e Soleil Sorge con la quale Gianluca ha stretto una bella amicizia.

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano si sono allontanati? La replica dell’ex gieffino

Sono mesi ormai che circola la voce secondo cui Gianluca Costantino e Alessandro Basciano avrebbero litigato. I due non si sono più visti insieme da quel weekend a quattro con Soleil Sorge. Alcuni fan hanno notato dei dettagli preoccupanti; nessuno dei due era presente al compleanno dell’uno e dell’altro.

Dagli indizi social, dunque, sembrerebbe che i due si siano allontanati definitivamente, ma a fare chiarezza sulla vicenda interviene Costantino che dichiara: “Semplice, Ale è felicemente fidanzato e innamorato e sta benissimo con Sophie. Lavoriamo tutte le settimane in posti diversi. Sicuramente ci rivedremo ad una partita di beneficenza e magari a fine estate sarà tutto più tranquillo”. Dunque, sembra che tra i due amici di infanzia vada tutto bene e che a separarli, siano solo motivi strettamente lavorativi; sarà così? Intanto, non ci sono dichiarazioni per il momento da parte di Alessandro Basciano che continua a vivere felice la storia d’amore con Sophie Codegoni.

