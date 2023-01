Soleil Sorge e Gianluca Costantino stanno insieme?/ “Stanno in vacanza insieme”

Soleil Sorge e Gianluca innamorati dopo il GF Vip? L’indiscrezione

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino non ha mai negato di provare un forte interesse per Soleil Sorge. L’influencer italo-americana, però, ha sempre respinto il gieffino perchè già fidanzata con un uomo “misterioso” fuori dalla Casa.

Ora, sembra che Soleil Sorge sia tornata single e che abbia dato una chance a Gianluca Costantino che avrebbe continuato a corteggiarla. Secondo l’indiscrezione di Alessandro Rosica, i due si starebbero frequentando: “Soleil Sorge e Gianluca Costantino. Come dimenticare la loro grande amicizia nata all’interno del Grande fratello vip?!? Amicizia “quasi speciale” bloccata solo dall’ostacolo “ex di Soleil” proprio lui aveva infatti allontanato categoricamente Soleil da Gianluca. Addirittura lei non fu nemmeno padrona di invitare Gianluca al suo compleanno. Ad oggi Soleil ha lasciato quel ragazzo e ha iniziato a frequentare niente meno che Gianluca Costantino, avete sentito bene, Gianluca Costantino”.

Soleil Sorge e Gianluca in vacanza insieme? Sempre più coinvolti e passionali

Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, la frequentazione tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino sarebbe molto passionale. Non è dato sapere se i due facciano sul serio o se sia solo una parentesi, ma pare che la coppia abbia fatto un viaggio insieme.

“I due dopo la parentesi Sharm El Sheik, sono volati qualche giorno in montagna ‘insieme a qualche amico’ le fonti ufficiali che mi arrivano sono sicure e mi parlano di una coppia in piena frequentazione, molto passionale e serena. Sarà solo divertimento momentaneo o è nata davvero una coppia tanto attesa quanto inaspettata. I due sono molto riservati e non si mostrano nemmeno nelle storie insieme “ strano “ dato che sono insieme in vacanza” svela l’esperto di gossip. Al momento i due stanno mantenendo il riserbo, non postano foto insieme e non rilasciano dichiarazioni: la loro storia durerà o è solo un fuoco di paglia?

