Gianluca De Matteis e il video “hot” su Instagram/ “Ho fame di te” e sui social…

L’avventura a Uomini e Donne di Maria De Filippi per Gianluca De Matteis è terminata anzitempo, in quanto il tronista ha deciso di ritirarsi. Ma sui social continua a far parlar di sé. È il caso di uno dei “reels” che ha condiviso su Instagram: non solo è diventato virale, ma è stato anche usato per una parodia. «Ho fame di te. Serio o ironico?!», questa la didascalia scelta per il video. Ma è il contenuto ad attirare l’attenzione. «Ho fame di te e sete del tuo piacere. E non vedo l’ora di poter esplorare il tuo corpo e farlo impazzire. Non vedo l’ora», dice con convinzione l’aspirante attore nel filmato, evidentemente calato nella parte. Tantissimi i commenti delle fan, alcune stupite per l’interpretazione, altre invece hanno preferito scherzarci su.

Nel frattempo il video è rimbalzato anche tra i canali social che si occupano di “trash”. Così è finito pure tra le “mani” di Cristina Cicolari, una delle rivelazioni di Instagram. Sono celebri i suoi video in cui prende anche in giro personaggi televisivi popolari.

GIANLUCA DE MATTEIS E LA PARODIA DEL VIDEO “HOT”

Il video della parodia di Cristina Cicolari non è sfuggito all’attenzione dello stesso Gianluca De Matteis, che infatti ha lasciato un commento sotto al post della giovane. «Sto troppo ridendo!!! Brava!!! Grazie a dio c’è chi capisce l’ironia!! chapeau», ha scritto infatti l’ex tronista di Uomini e Donne. Anche questo video (clicca qui per vederlo) ha fatto boom di like e commenti, perlopiù divertiti. Chissà se dai social lo vedremo sul piccolo (o grande) schermo. «Spero di diventare attore, mi sto impegnando e sto studiando per quello. Sto lavorando in questo momento ad un progetto con un regista che si chiama Giles Smith e stiamo registrando delle cose importanti», aveva detto ai microfoni di Giuseppe Porro in una recente intervista. Ma in futuro potrebbe anche esserci spazio per un reality. «Se proprio dovessi sceglierne due farei quelli che sono in linea con me stesso: Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Secondo me potrei veramente spaccare lì. E quindi se me lo chiedessero ci andrei al 220%».

