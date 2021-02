Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 21 febbraio: Maurizio e Gemma, la verità…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 21 febbraio

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima settimana di Uomini e Donne c’è sicuramente Maurizio Giaroni, il cavaliere che è stato al centro del triangolo con Gemma Galgani e Maurizio Tona. La dama di Torino si è scagliata contro il cavaliere accusandolo di averla presa in giro e di non essere realmente interessato a lei. Oggi, però, il cavaliere respinge le accuse e spiaga la propria verità spiegando di non aver mai voluto prendere in giro Gemma. “Mi è dispiaciuto che si sia sentita usata. Al principio ho deciso di uscire con Gemma perché sono un uomo che d’istinto reagisce di fronte alle ingiustizie, soprattutto se c’è una donna di mezzo. L’avevo vista in difficoltà per come era finita la storia con Maurizio Guerci, provata da una sensazione di forte solitudine. Nell’ultimo anno mi sono sentito spesso solo e ho provato una forte empatia per Gemma: è stato questo a spingermi verso di lei“, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine il cavaliere che ha poi deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con la Galgani.

Maurizio Giaroni: “Voglio una donna con cui poter dialagore”

Con Gemma Galgani, le cose non sono andate bene. Tra i due, dopo alcuni appuntamenti piacevoli, non c’è stato alcun contatto fisico come ha anche sottolineato la dama di Torino nello studio di Uomini e Donne. Tuttavia, Maurizio spiega di aver evitato il contatto fisico con Gemma “perchè era troppo presto e non per mancanza di attrazione“. Oggi, tuttavia, il cavaliere non rinuncia all’amore. Nel programma di Maria De Filippi continuerà così a cercare la donna della sua vita sicuro di ciò che vuole. “Oggi mi interessa una donna con cui sia possibile instaurare un dialogo, prima di ogni altra cosa“, ha detto al magazine di Uomini e Donne il cavaliere. Esattamente come Maurizio, anche Gemma non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua a cercare il suo principe azzurro.





