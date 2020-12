Gianluca De Matteis lascia il trono di Uomini e Donne/ Lacrime e scuse in studio…

Il giorno dell’addio di Gianluca De Matteis al trono di Uomini e Donne è finalmente arrivato? I fans del programma di Maria De Filippi si aspettavano quel momento già nella puntata di venerdì scorso che, però, è stata dedicata tutta a Gemma Galgani e alla sua notte di passione con Maurizio. L’addio di Gianluca al trono, tuttavia, dovrebbe arrivare proprio oggi. Dopo il momento dedicato a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la puntata di oggi dovrebbe continuare con l’ingresso in studio dei tronisti Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Davide Donadei. Prima di dare spazio ai percordi di Davide e Sophie, così, ci dovrebbe essere spazio per l’annuncio del tronista romano. Il fisioterapista romano annuncerà così la decisione di abbandonare il trono.

GIANLUCA DE MATTEIS E LE SCUSE A MARIA DE FILIPPI

L’addio di Gianluca De Matteis al trono di Uomini e Donne sarà un momento emozionante. Il tronista, tra le lacrime, annuncerà di voler abbandonare il programma non essendo riuscito a creare un vero rapporto con le sue corteggiatrici come, invece, sperava all’inizio della sua avventura. Tra le lacrime si scuserà con Maria De Filippi che, però, lo rassicurerà spiegandogli di non poter comandare i sentimenti che nascono quando meno te lo aspetti. Maria comprenderà le motivazioni di Gianluca che si congederà dalle sue corteggiatrici, dal pubblico, da Maria De Filippi e dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.



