GIANLUCA DE MATTEIS PIANGE A UOMINI E DONNE/ “Non sono uno che pensa solo…”

Gabriella non riesce a cancellare i dubbi che ha su Gianluca De Matteis. Nonostante il mezzo bacio rubato, la corteggiatrice ammette di essere stato deluso dal tronista che, colpito dalle sue critiche, ha cercato immediatamente un confronto. “Questo gesto mi ha deluso. Ho molti dubbi su di te perché penso che tu sia una persona che pensa unicamente a se stesso”, ha detto Gabriella. Critiche hanno ferito molto Gianluca che non trattiene l’emozione. “Quando mi sento dire che sono un tipo concentrato su me stesso mi fa male perché so che non sono così. So di essere una persona che riesce a dare molto agli altri e mi dispiace di non essere riuscito a far passare questa parte di me”, afferma Gianluca (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANLUCA DE MATTEIS E GABRIELLA, LA CONOSCENZA CONTINUA

Gianluca De Matteis non si arrende e sembrerebbe deciso a far cambiare idea a Gabriella. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il tronista romano tornerà al centro dello studio per discutere nuovamente con Gabriella che, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, pur confermando il proprio interesse nei confronti di Gianluca, aveva ammesso di avere alcune perplessità. La corteggiatrice, in particolare, ha definito Giancalu un “Narciso” affermando che, avendo già avuto una storia con una persona che aveva lo stesso atteggiamento di Gianluca, non voleva ripetere l’esperienza. Gabriella ha spiegato di volere accanto una persona che non la faccia sentire sola e, per il momento, Gianluca non sembrerebbe essere tale persona. Sarà vero?

GIANLUCA DE MATTEIS E IL BACIO CON GABRIELLA

La conoscenza tra Gianluca De Matteis e Gabriella continua e, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, tra i due, nella nuova puntata del datins how, ci sarà anche un bacio. Dopo essere stato definito “Narciso” dalla corteggiatrice che, finora, ha maggiormente conquistato le sue attenzioni, Gianluca raggiungerà Gabriella in camerino dopo avranno modo di discutere e di chiarirsi. Alla fine, i due riesciranno a trovare un punto d’incontro e il tronista romano riuscirà anche a rubare un bacio a Gabriella. TRa i due, dunque, tornerà tutto sereno?



