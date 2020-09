Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Camilla resta in panchina? Il tronista…

Gianluca De Matteis continua a sfoggiare il suo fascino nello studio di Uomini e donne. Il tronista romano che, nella vita fa il fisioterapista, ha confessato di dare molta importanza all’approccio fisico al punto che, durante un’esterna con Camilla, pur essendosi trovato bene con lei, si è lamentato della “freddezza” della corteggiatrice che, agli occhi del tronista, è apparsa un po’ rigida di fronte al suo abbraccio. Gianluca, però, ha precisato di voler continuare a conoscerla essendo stato colpito dal suo aspetto fisico, ma anche dal suo carattere che lo incuriosisce molto. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, dunque, Gianluca si accomoderà al centro dello studio per guardare le immagini di un’eventuale, nuova esterna con Camilla o avrà lasciato la corteggiatrice in panchina per darle il tempo di riflettere?

GIANLUCA DE MATTEIS PUNTA LA STESSA CORTEGGIATRICE DI DAVIDE DONADEI

Gianluca De Matteis non si ferma a Camilla. Il tronista è all’inizio del suo percorso a Uomini e Donne e, per ora, sta cercando di conoscere le ragazze giunte in studio per conoscere lui e Davide Donadei. Finora, i due tronisti hanno dimostrato di avere gusti diversi, ma continuerà ad essere così? Secondo le anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, Gianluca e Davide usciranno con la stessa ragazza il cui nome non è stato ancora svelato. Chi sarà la corteggiatrice fortunata, contesa dai due tronisti che, per ora, stanno riscuotendo consensi sia dal pubblico che dagli opinionisti in studio? Tra Gianluca e Davide la rivalità diventerà infuocata nel corso delle prossime puntate? Lo scopriremo presto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA