Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Ultimatum a Lucrezia e scontro con Armando?

Gianluca De Matteis è pronto a dare l’ultimatum a Lucrezia? La bionda corteggiatrice continua ad uscire in esterna sia con Gianluca che con Armando Incarnato che, tuttavia, può vedere liberamente e, soprattutto, senza telecamere. Dopo aver deciso di lasciarle il tempo necessario per decidere se continuare il suo percorso come corteggiatrice o lasciare il trono classico per concentrarsi sulla conoscenza con Armando Incarnato, Gianluca dovrebbe preso dare un vero e proprio ultimatum a Lucrezia. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, il tronista, stanco dell’indecisione della corteggiatrice e non volendo portare avanti all’infinito il triangolo con Armando Incarnato, chiederà preso alla 33enne bionda di prendere una decisione. Il momento fatidico arriverà nella nuova puntata di Uomini e Donne?

GIANLUCA DE MATTEIS SEMPRE PIU’ PRESO DA LUCREZIA

Dopo essere stato colpito da Camilla che, però, non si è ancora dichiarata continuando ad uscire in esterna anche con Davide Donadei, Gianluca De Matteis ha messo gli occhi su Lucrezia che, tuttavia, non disdegna le attenzioni di Armando Incarnato con cui non solo balla spesso in studio, ma esce anche senza telecamere. Il cavaliere napoletano appare molto interessato alla 33enne corteggiatrice, arrivata a Uomini e Donne per un appuntamento al buio, ma Gianluca non sembra disposto a lasciargli subito il campo libero. Il tronista appare molto preso da Lucrezia che, tuttavia, non è ancora convinta se dichiararsi per lui o scegliere Armando di cui non si fida totalmente per il percorso che il cavaliere ha avuto in trasmissione. A decidere per tutti, dunque, sarà Gianluca?



© RIPRODUZIONE RISERVATA