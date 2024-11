Una bella storia d’amore tra Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi, uniti da più di 10 anni. Lui è un odontoiatra, mentre lei una conduttrice e volto noto del piccolo schermo. La coppia è molto riservata e discreta per quanto concerne il loro privata, anche se in diverse occasioni è stata proprio la conduttrice a rivelare dei dettagli quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Quando l’ho conosciuto eravamo entrambi grandi” – ha detto la Leofreddi parlando del compagno; una conoscenza che è diventata molto presto qualcosa di importante ed impegnativo, visto che poco dopo sono andati a convivere insieme. Non solo, la coppia ha cercato anche di avere un figlio; diversi tentativi ma non ci sono riusciti.

“Abbiamo provato anche con l’adozione, mi sono sottoposta a diverse cure e quando stavamo per arrenderci è arrivata la notizia più bella” – ha detto la Leofreddi che ha ringraziato pubblicamente l’uomo che le ha permesso di conoscere nuovamente l’amore. Dalla loro unione, infatti, sono arrivati due splendidi figli: Riccardo e Beatrice, nati entrambi dalla fecondazione assistita.

Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi: genitori di due splendidi figli

Da più di dieci anni Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi fanno coppia fissa. Un amore che la coppia ha voluto anche celebrare con le nozze. La cerimonia di matrimonio è arrivata nel 2015 dopo 10 anni di sentimento e convivenza. A spingerli a questo passo così importante è stata anche la nascita dei figli Riccardo e Beatrice, fortemente voluti dalla coppia. Proprio la conduttrice ospite di Monica Setta ha raccontato le difficoltà incontrate nel diventare mamma: “i figli non arrivavano e allora abbiamo scelto insieme di fare il percorso della fecondazione assistita”.

Un percorso lungo durato cinque anni che ha messo anche in crisi la coppia e il sentirsi donna della conduttrice che ha provato diverse volte a restare incinta. Nonostante i tentativi andassero male, la Leofreddi non si è mai arresa, anzi ha sempre continuato ad avere fiducia nella scienza. Alla fine è arrivato il primo figlio Riccardo: “ricordo tutto di quel momento” e due anni dopo anche la figlia Beatrice.