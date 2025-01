La storia di Andrea e Gianluca e della loro famiglia a C’è posta per te 2025

La seconda puntata di C’è posta per te 2025 ha inizio con la presentazione del primo ospite della serata. Maria De Filippi presenta il suo ex allievo di Amici, oggi affermato conduttore: Stefano De Martino. È lui il regalo che Gianluca e Andrea, due fratelli, vogliono fare alla nonna e la mamma. “Veniamo per dire a mamma e a nonna che se non abbiamo preso brutte strade e siamo bravi ragazzi è grazie a loro. – hanno raccontato i due ragazzi – Vogliamo dire loro che, nonostante nostro papà sia morto quando avevamo 5 e 9 anni, se siamo cresciuti in una famiglia solida è grazie alla loro presenza”.

Matteo Berrettini/ Chi è il campione di tennis che sta cercando di rinascere (18 gennaio 2025)

La madre rimane vedova a 32 anni e fa tanti sacrifici per mantenere i figli e farli studiare. Il tutto anche grazie all’aiuto dei nonni. Il nonno diventa, di fatto, il loro papà, ma anche lui si ammala quando Gianluca, il fratello maggiore, aveva 11 anni. Dopo 8 anni di lotta contro il tumore, il nonno viene a mancare. Da allora, la nonna vive insieme a loro ed è per i ragazzi la seconda mamma.

Stefano De Martino è fidanzato? "Per adesso dormo da solo"/ "Fedeltà? Difficile da mantenere"

Anna e Concetta in un fiume di lacrime a C’è posta per te

Anna e Concetta, nonna e mamma di Gianluca e Andrea, hanno accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te e rimangono senza parole e vistosamente commosse di fronte alla sorpresa dei due figli/nipoti. A rompere il silenzio è Gianluca: “Mamma, nonna, come ben sapete, nonno ogni gol che segnavamo ci dava 5 euro. Era un gioco tra di noi, per tenerci uniti, concentrati su ciò che voleva per noi: una vita di amore e soddisfazioni. Ed è proprio grazie a questo amore che voi avete reso il nostro un mondo bellissimo”.