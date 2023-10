Gianluca Fru: “Prima dei The Jackal ero emarginato a scuola”/ “La mia più grande passione? Le bandiere”

Fru esordisce con un nuovo libro: “Sono un grande appassionato di bandiere”

Gianluca Fru, membro del noto gruppo di intrattenimento The Jackal, esordisce come scrittore con il libro Come imparare tutte le bandiere del mondo con il metodo Fru . Sottotitolo: Anche se non vi servirà mai. Una passione quella della geografia che ha radici profonde per Fru.

“Sono un grande appassionato e non uno storico… vorrei proporre una fusione con il prof Barbero ma lui per ora mi rifiuta. Detto questo, mi ha colpito capire le ragioni che ci sono dietro la scelte di simboli e colori. Anche dietro il nostro tricolore, più complesso di quello che si pensi. Mi piace ma dal punto di vista grafico non è la più accattivante. Mi piacciono bandiere complesse come quella del Belize o del Turkmenistan. La mia preferita è del Sud Africa” racconta Gianluca Fru ai microfoni del Corriere della Sera. Sul libro aggiunge: “Per me scrivere un libro su questo argomento è un sogno. Forse l’editore poi si è pentito anche visto il mio essere ossessivo e meticoloso. Ma ormai era fatta. ”

Fru: “A scuola ero un esempio di emarginazione”

Gianluca Fru che adesso vanta un gran numero di seguaci sui social con The Jackal, racconta al Corriere della Sera la sua infanzia poco socievole: “L’obiettivo di gran parte della mia adolescenza era lavorare nell’intrattenimento. Poi va detto che non sono mai stato un campione di socialità e nemmeno particolarmente popolare a scuola” afferma.

Gianluca Fru aggiunge: “Ero passato a vivere da un paesino piccolo della Calabria alla periferia di Napoli: in altre parole ero un esempio dell’emarginazione, ma credo che il mio desiderio di scoprire il mondo e la voglia di rivalsa vengano da lì“. Grazie al suo lavoro è riuscito ad incontrare alcuni suoi grandi miti: “Di recente, ero a un evento con i Black Eyed Peas: folle. Ho anche incontrato i Black Keyes: mi ero preparato tutto un discorso, volevo dire che anche io studiavo basso elettrico, e invece non sono riuscito a dire niente… Pensandoci un video saluto è una buona soluzione“.

