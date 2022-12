Gianluca Ginoble/ I difetti caratteriali e la fidanzata Elena, ha cantato per lei…

Chi è Gianluca Ginoble e quali sono i suoi “difetti”?

Gianluca Ginoble è il più piccolo tra i tre cantanti del gruppo musicale “Il Volo”, 27 anni e un fascino che lo rende secondo molti fan e i suoi stessi compagni, il più bello tra i tre. Gianluca e i due compagni, Ignazio Boschetto e Pietro Barone, hanno iniziato la loro carriera musicale nel 2009 partecipando al talent “Ti lascio una canzone”, poi il successo mondiale arriva dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 2015 col brano “Grande Amore”.

Gianluca viaggia costantemente con i compagni per svago e per lavoro e sulle sue fan al Corriere Della Sera ha dichiarato: “C’è chi si tatua sulla pelle i nostri nomi e cognomi, c’è chi ci segue in ogni tappa del tour in giro per il mondo e chi ci aspetta ore sotto casa”. Nel tempo libero Gianluca va in palestra e fa delle lunghe camminate e poi ovviamente canta! Il suo profilo Instagram è pieno di video in cui canta delle cover e suona il pianoforte e sono proprio quei video, insieme agli scatti senza t-shirt a fare impazzire di gioia le sue fan. Nonostante sia molto acclamato dalle donne, secondo gli altri cantanti del Volo, Gianluca avrebbe anche dei difetti tra cui l’essere perfezionista e prolisso.

Gianluca Ginoble e la fidanzata Elena Venturini, un grande amore

Gianluca Ginoble non è single! Nel 2021 il cantante del trio “Il Volo” aveva dichiarato all’interno dello studio di Verissimo: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Poco tempo fa, la bella Eleonora è apparsa sul profilo Instagram del cantante e gli scatti tra i due rendono ben chiaro l’amore e la passionalità che tutt’ora li coinvolge molto.

La ragazza di cui stiamo parlando è Eleonora Venturini Storaro ed è la nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro. Laureata in fashion design e con un profilo da più di 23 mila follower, Eleonora è una vera e propria Influencer e oltre ai suoi scatti e al suo lavoro, condivide spesso momenti insieme al fidanzato Gianluca. Tra le descrizioni più belle sotto i post di Eleonora, alcune in assoluto fanno capire quanto i due siano felici: “Siamo fatti per stare insieme”, “Non ne ho mai abbastanza”. Se gli scatti non bastassero, sul profilo Instagram di Eleonora, potrete trovare un video meraviglioso di Gianluca che la abbraccia e la bacia durante un concerto all’Arena di Verona mentre canta “Grande amore”.

