Gianluca Grignani: “A Sanremo per il karma”/ “Io incontrollabile? Mi conoscono bene…”

Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo dopo 8 anni. La sua ultima partecipazione alla gara risale al 2015, quando, con il brano “Sogni Infranti”, raggiunse un dignitoso ottavo posto. Ha calcato il prestigioso palco anche lo scorso anno, in duetto con Irama nella serata dedicata alle cover, esibendosi in “La mia storia tra le dita”. In una lunga intervista a La Repubblica, l’artista ha commentato proprio l’imminente partecipazione alla competizione canora: “Perché torno a Sanremo? Credo che sia il karma”, ha detto a proposito della sua scelta di tornare in gara sul palco dell’Ariston.

Peraltro, Gianluca Grignani aveva già ponderato il suo ritorno nelle edizioni passate proprio con il brano “Quando ti manca il fiato”. “Avevo pensato di proporla al Festival qualche anno fa, poi avevo cambiato idea, non mi sentivo protetto. Ho fatto delle scelte negli ultimi anni che si sono solidificate, palesate”, ha spiegato l’artista. “La principale è che vivo di musica, ho smesso di fare altre cose”. Inoltre, dopo la fine del suo matrimonio, ha realizzato in casa un vero e proprio studio di registrazione, dove passa la maggior parte del tempo.

Gianluca Grignani, ancora su “La Repubblica”, ha sottolineato quanto la sua quotidianità sia ormai interamente dedicata alla passione per la musica: “È più forte di me. Mi alzo e vado in studio, dormo e sono ancora in studio”. In riferimento alla genesi del brano scelto per la competizione canora all’Ariston, spiega: “Era stata scritta di getto, in cinque minuti, in montagna qualche anno fa“. Grignani ha anche replicato a una provocazione: qualcuno potrebbe voler sfruttare la sua persona per generare “un caso” a Sanremo. “Non ci hanno pensato, ne sono sicuro – ha risposto –. Sono una barca a vela, ma il vento mi porta nella direzione giusta”.

Gianluca Grignani ha offerto anche le sue impressioni in merito a ciò che accadrà dopo l’esperienza sanremese. “Rimpianti? No, mai avuti. Non ho mai cercato il plauso veloce, non mi interessa fare cose che vanno via in un lampo”. Ha quindi chiuso parlando degli auspici per il futuro: “Ho pronta tanta musica da poter riempire tre album, non vedo l’ora di farla uscire”.











