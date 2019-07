Gianluca Petrachi, presentazione Roma/ “Higuain ideale. Dzeko? Se vuole l’Inter…”

Gianluca Petrachi si presenta ai tifosi della Roma in conferenza stampa. Il nuovo direttore sportivo, che ha preso il posto di Massara, è stato accompagnato da Guido Fienga. Ed è stato proprio quest’ultimo a prendere per primo la parola: «Siamo molto contenti di presentare il nostro nuovo direttore sportivo, è stato un corteggiamento breve, anche se abbastanza intenso». Petrachi ha voluto in primis ringraziare il Torino dopo i dieci anni di lavoro insieme. Poi ha parlato delle prime impressioni sulla Roma. «Il centro sportivo lo conoscevo già perché una delle mie primissime trattative quando ero ds del Pisa le ho fatte qui a Trigoria». Ovviamente in questi giorni si sta confrontando con l’allenatore Paulo Fonseca per il calciomercato. «Lo seguivo negli ultimi anni perché c’era un giocatore dello Shakhtar che volevo portare a Torino e ho visto giocare lo Shakhtar». Petrachi si dice ottimista sul lavoro di Fonseca: «Abbiamo idee chiare, ci confrontiamo spesso e abbiamo le stesse idee di calcio e questo è fondamentale in un rapporto tra allenatore e direttore affinché tutto possa funzionare bene».

GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA: DA HIGUAIN A DZEKO

Nella conferenza stampa di presentazione il ds della Roma Gianluca Petrachi ha parlato anche delle strategie di calciomercato per rinforzare la squadra giallorossa. «Bisogna essere realisti. Questo è l’anno zero per la Roma, un club che deve ripartire con dei valori e con la consapevolezza di avere giocatori con qualità morali. Niente giocatori con la pancia piena, che vengono qui solo per soldi, scelgo uomini e non giocatori». Petrachi si aspetta giocatori con entusiasmo. «Roma non è una succursale, chi arriva deve averne la voglia». E fa l’esempio di Diawara: «Ieri mi ha chiamato dicendomi che è disposto a non fare neanche un giorno di vacanza per cominciare con la Roma». C’è uno spiraglio per Gonzalo Higuain: «È logico che possa fare comodo a questa Roma se partisse Dzeko. Deve essere il primo a crederci qualora si aprisse qualcosa con la Juve». E su Dzeko: «Se vuole andare via, all’Inter, serve un’offerta adeguata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA