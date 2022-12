Gianluca Vialli, come sta? Ricoverato in clinica/ Condizioni si aggravano

Le condizioni fisiche di Gianluca Vialli stanno catalizzando l’attenzione in queste ore, lasciando il mondo dello sport italiano con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dai colleghi di Fanpage, l’ex stella di Chelsea, Juventus, Sampdoria e Cremonese, sarebbe ricoverata in una clinica di Londra a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche nelle ultime ore.

Una notizia che ovviamente desta preoccupazione, tenendo conto che solo negli scorsi giorni lo stesso campione era uscito allo scoperto spiegando che si sarebbe preso un periodo di pausa dagli impegni con la Nazionale italiana per curarsi al meglio: “Al termine di una lunga e difficoltosa `trattativa´ con il mio meraviglioso team di oncologi – aveva dichiarato Gianluca Vialli non più tardi di una settimana fa – ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

GIANLUCA VIALLI, CONDIZIONI FISICHE SI AGGRAVANO: “TORNATO A COMBATTERE”

Gianluca Vialli ha scoperto un tumore al pancreas, considerato storicamente uno dei più duri da sconfiggere, nel 2017, “un ospite indesiderato”, “un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri”, come lo ha definito l’ex calciatore e allenatore nel corso delle varie interviste rilasciate negli ultimi anni.

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore “è tornato a combattere la battaglia più dura, quella per la vita”, a conferma di come la situazione si sia improvvisamente aggravata. Anche la madre, l’87enne Maria Teresa, è partita ieri pomeriggio per l’Inghilterra, chiaro indizio di come la famiglia voglia restare unita in questo momento che sembra davvero delicato. La speranza, ovviamente, è che il peggioramento sia solo temporaneo, e che Gianluca Vialli possa tornare al più presto a vivere gli impegni quotidiani come fatto fino a pochi giorni fa.

