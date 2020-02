GIANLUIGI MARTINO, FIDANZATO VALERIA MARINI/ Lei: “Sono innamorata e felice”

Gianluigi Martino è il fidanzato di Valeria Marini. Originario di Cosenza, città dov’è nato il 26 marzo 1984, dopo la maturità classica si è iscritto a giurisprudenza, per poi iniziare a lavorare come pr. Attualmente, Martino si occupa di casting e produzioni televisive. Tra i dati del suo identikit spiccano bellezza e sguardo magnetico, le stesse caratteristiche che gli hanno permesso di conquistare Valeria. Presumibilmente, i due si sono conosciuti in ambito lavorativo, visto che entrambi sono impegnati nel mondo dello spettacolo. Gianluigi non è del tutto ignoto al jet set. In passato è stato anche team manager di American Express e, nel 2018, ha avviato la collaborazione con la Action Academy, una nota scuola di recitazione.

L’incontro tra Valeria Marini e Gianluigi Martino

Stando ai rumor sulla sua vita privata, Valeria Marini e Gianluigi Martino si sarebbero incontrati nel febbraio 2019. Il settimanale Spy è stato il primo a mettere in piazza questo gossip: poco dopo l’addio a Patrick Baldassarri, la Marini si sarebbe molto avvicinata a Martino, l’uomo che l’ha conquistata nonostante i 17 anni di differenza d’età (lei è infatti più grande di lui). Sul passato amoroso di Gianluigi non si sa molto: sui suoi profili social, però, compare in qualche foto in compagnia di una donna mora. Di lui apprendiamo inoltre che è molto legato a sua madre.

Chi è Gianluigi Martino

Gianluigi Martino e Valeria Marini sono ormai inseparabili. Come coppia, i due sono usciti allo scoperto solo nel settembre 2019; la Marini, infatti, ha sempre preferito tenere nascosta la loro relazione. Nell’autunno dello scorso anno, Gianluigi e Valeria hanno iniziato a pubblicare foto sui loro profili social. Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, la Marini ha confermato le indiscrezioni: “Sono innamorata e felicemente fidanzata fuori. Ad aspettarmi c’è il mio Gianluigi”. La rivelazione è arrivata nel corso del suo faccia a faccia con Rita Rusic. Gianluigi Martino posta spesso foto che lo ritraggono in primo piano oppure del dietro le quinte dei programmi di cui si occupa. Alcuni di questi, tra Rai e Mediaset, sono Quarta Repubblica, Matrix, Vieni da me e Pomeriggio 5. Gianluigi ama il mare, la natura ed è anche un appassionato di motori. Nel tempo libero fa motociclismo e si diverte a giocare con i suoi cani. Martino abita a Roma; non si hanno informazioni circa i suoi guadagni.



