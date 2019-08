MICHAEL TERLIZZI NON E’ GAY/ E’ amore con Isabel: “se sono rose fioriranno”

Michael Terlizzi innamorato. Ebbene si, l’ex concorrente del Grande Fratello 16 è stato paparazzato all’Acquatica Park di Milano in compagnia di una bella mora. Il personal trainer smentisce con i fatti le voci sul fatto di essere gay scoppiate all’interno della casa del GF. Chiacchiere che Terlizzi ha commentato così dalle pagine del settimanale Vero: “Sono sempre stato etero e questo vociferare è solo una cattiveria nei miei confronti. Invito coloro che mi puntano il dito contro a dimostrare a me o all’opinione pubblica qualsiasi tipo di materiale che possa affermare il contrario. Foto, riferimenti a fatti accaduti, eventuali pseudo compagni o altro”.

Michael Terlizzi fidanzata: si chiama Isabel

Baci, abbracci ed effusioni. Le foto parlano chiaro: Michael Terlizzi sta vivendo una grande complicità con una mora di nome Isabel. I due sono stati paparazzati all’Acquatica Park di Milano intenti a scambiarsi sguardi di intesa e tenere effusioni: è solo passione o qualcosa di più? A parlare di questa misteriosa bionda è stato proprio il figlio di Franco Terlizzi che dalle pagine di Vero ha rivelato qualche dettaglio su questa bella ragazza mora di nome Isabel. I due si sono incontrati due anni fa a Firenze e recentemente si sono ritrovati visto che Isabel, di professione ballerina e performer, si è trasferita a Milano. “Adesso Isabel si è trasferita a Milano e quando sono uscito dalla Casa abbiamo ripreso a vederci” ha dichiarato Terlizzi.

Michael Terlizzi e Isabel: “feeling particolare”



Un nuovo amore per Michael Terlizzi? L’ex concorrente del Grande Fratello 16 preferisce andarci piano con Isabel anche se al settimanale Vero ha detto: “ho capito che fra noi c’era un feeling particolare e anche degli interessi che ci accomunavano”. E’ già un ottimo inizio per la coppia il cui futuro sentimentale è ancora tutto da scrivere. “È ancora troppo presto per tracciare il nostro futuro sentimentale” – ha precisato il figlio di Franco Terlizzi, che non esclude la possibilità di qualcosa di più importante in futuro con la bella Isabel. “Vi posso solo dire che, come dice il detto, se sono rose fioriranno” ha detto Michael non escludendo alcuna possibilità”. Intanto Terlizzi dopo l’esperienza al Grande Fratello 16 ha continuato a vedere diversi ragazzi tra cui Gianmarco Onestini con cui aveva instaurato un bel rapporto di amicizia. Non solo, il personal trainer parlando della malattia per cui è stato anche deriso, ha sottolineato come la casa l’abbia aiutato a riscattarsi: “in passato ne ho sofferto molto e non accettavo l’idea di non poter fare tutto come gli altri. Da quando sono entrato nella Casa ho iniziato letteralmente a fregarmene. Ora voglio riscattarmi”.



