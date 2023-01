Gianmarco Onestini, il rapporto con il fratello Luca Onestini/ L’attacco a Nikita

Gianmarco Onestini e Luca Onestini: l’amore fraterno al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip ci ha spesso abituati a grandi ritorni, anche dopo esperienze non proprio positive di determinati personaggi televisivi. Nel corso dell’attuale edizione è stata la volta di Luca Onestini, già concorrente nella seconda edizione del reality. Fin dal suo ingresso il suo ruolo è stato particolarmente centrale, con annesse critiche per alcune questioni legate al rapporto con Nikita Pelizon. Proprio su questo tema, ha chiamato in causa il fratello Gianmarco Onestini, sempre in prima linea a supporto del fratello.

Gianmarco Onestini e Luca Onestini sono stati spesso protagonisti di momenti di commovente tenerezza, a dimostrazione della bellezza e profondità del rapporto fraterno. Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip, con il secondo impegnato con la sua seconda esperienza nel reality dopo la seconda edizione. Proprio in quell’occasione, Gianmarco Onestini fu invitato come ospite a sorpresa regalando momenti di commozione con un messaggio d’amore in supporto del fratello. Stessa sorte anche per l’influencer, che ha ricevuto la visita del fratello nel corso della sua esperienza al GF Vip, a conferma dell’amore indissolubile tra i due.

Luca Onestini è tra i concorrenti più discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip; il suo ritorno ha determinato alcune delle discussioni piuttosto accese sia all’interno che all’esterno della casa. Proprio Gianmarco Onestini, il fratello dell’ex volto di Uomini e Donne, è intervenuto sui social per offrire il proprio supporto in merito alle questioni più dibattute. In particolare, si è scagliato con veemenza contro Nikita Pelizon. “Nikita ha iniziato una guerra perché avrebbe voluto qualcosa di più da Luca, senza avere rispetto del suo pensiero e del suo volere“.

Gianmarco Onestini con un post su Instagram, si è schierato in maniera netta in difesa del fratello rispetto agli attacchi di Nikita Pelizon nei suoi confronti: “Nikita ha iniziato a parlare alle spalle di Luca raccontando falsità come quelle di essere stata illusa; lui semplicemente ha spiegato agli altri concorrenti la sua versione”. Inoltre, il fratello di Luca Onestini ha aggiunto: “Mio fratello è stato molto rispettoso nei suoi confronti dopo che lei aveva dichiarato il suo interesse, un altro al suo posto ne avrebbe approfittato per poi scaricarla”. Verso la conclusione del post, Gianmarco Onestini ha poi rincarato la dose: “Nikita ha iniziato a inscenare siparietti dove si atteggiava a vittima e ha cominciato a parlare male di Luca alle spalle. Se c’è una cosa che Luca non sopporta sono le menzogne“.











