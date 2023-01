Gianmarco Onestini offende Antonino Spinalbese/ “Non hai cervello e…”

Antonino Spinalbese e l’attacco a Luca Onestini: “E’ furbetto”

Antonino Spinalbese ha sempre criticato Nikita Pelizon dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022. Nei mesi sono stati numerosi gli attacchi alla modella, ma qualcosa sembra cambiato. Nelle ultime settimane, infatti, l’hair stylist si è schierato dalla parte della Pelizon attaccando Luca Onestini.

Durante una delle ultime puntate, infatti, mentre Antonino Spinalbese era fuori dalla Casa ha fatto sapere chiaramente cosa pensa di Luca. Secondo l’hair stylist l’ex tronista avrebbe giocato con Nikita per creare una dinamica che lo facesse emergere nel reality show. Ieri sera, come riporta Biccy, l’ex di Belen Rodriguez ha ribadito il suo pensiero su Onestini: “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco“.

Gianmarco Onestini attacca Antonino Spinalbese: le sue parole

Dopo che Antonino Spinalbese ha dato dello sciocco a Luca, è intervenuto Gianmarco Onestini a difesa del fratello. Il volto televisivo si è infuriato con l’hair stylist e ha lanciato una stoccata sui social: “Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai“.

Il web si è diviso molto sulla questione Nikita-Onestini, ciò che sicuramente stupisce è il cambio di rotta di Antonino Spinalbese. Nei mesi scorsi, l’hair stylist era davvero un fiume in piena contro la Pelizon che ha attaccato in tutti i modi, mentre ora sembra prendere le sue difese disorientando il pubblico da casa.

Ad offendere sono capaci tutti cari Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha . E tu non ce l’hai 👋👋 #GFvip #lucaonegfvip14 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) January 16, 2023













