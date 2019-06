Gianmarco Pozzecco/ Show dopo Dinamo Sassari Milano: “Abbiamo scritto la storia!”

Gianmarco Pozzecco incontenibile dopo Dinamo Sassari Milano (clicca qui per vedere gli highlights): i biancoblu anche ieri hanno sconfitto l’Olimpia, vittoria che ha regalato l’accesso alla seconda finale playoff scudetto della storia del club sardo. Una squadra “invincibile”, reduce da 22 successi consecutivi e che sembra destinata a non fermarsi, questo sperano tutti i tifosi della Dinamo. Ed è Pozzecco show nel post-gara: «Sono particolarmente provato ma clamorosamente felice: sono nella pallacanestro da quando avevo quattro anni, ho vissuto la mia infanzia nelle palestre ed ho visto tutte le partite possibili, ma non ho mai visto una cosa del genere. Non dico che non sia mai esistita, ma in 42 anni non ho mai visto una squadra del genere, forse neanche di simile. Siamo riusciti a scrivere una pagina della storia di questo sport, abbiamo giocato contro Milano e proprio perché Milano ha giocato quasi come noi. Una cosa così la puoi vivere solo in determinati posti, non è possibile viverla da altre parti se non in un posto simile a questo».

DINAMO SASSARI MILANO, GIANMARCO POZZECCO SHOW

Il miglior risultato di sempre per Dinamo Sassari, per Gianmarco Pozzecco e per una squadra di pallacanestro italiana in generale. L’ex giocatore, amato per il suo carattere ribelle e per la sua tenacia, ha proseguito ai microfoni dei cronisti: «E’ tutto surreale, questi ragazzi mi regalano queste gioie. Avevo affermato che non saremmo partiti sfavoriti ma almeno alla pari, non avrei firmato l’uno a uno ma non immaginavo il 3 a 0. Sapevo che questa terza gara sarebbe stata terrificante, con un incredibile dispendio di energie, io avrei voluto dargli una mano. Io non ho idea di come riescano a tirare fuori queste energie». Gianmarco Pozzecco si complimenta poi con gli avversari: «Faccio i complimenti a Milano, ha disputato una serie intensissima, è una squadra formata da dodici leoni e da uomini veri». Il tecnico poi sottolinea: «Non abbiamo vinto niente, ma questa è una cosa epica che rimarrà nella storia, al di là di come andrà la finale». E, come riporta La Nuova Sardegna, svela: «La carta di credito l’ha bloccata mio padre. Ai ragazzi comunque dirò una cosa: uscite e non rientrale prima delle 8 di mattina».

