Gianmarco Pozzoli, chi è il marito di Alice Mangione: il progetto comune “The Pozzolis Family”

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda come sempre su Rai 1, Caterina Balivo ospita in studio anche Alice Mangione. Celebre attrice teatrale e cinematografica nonché creator di contenuti, ha ottenuto un grandissimo successo sui social nel corso degli anni assieme al marito Gianmarco Pozzoli, anch’egli attore e content creator. La coppia sta insieme nella vita e anche nella carriera, avendo creato un progetto intitolato “The Pozzolis Family” di grande successo sui social, attraverso sketch e divertenti siparietti in cui raccontano, in chiave ironica, la loro quotidianità e genitorialità.

Il duo compone infatti un quadretto familiare molto unito e che comprende anche i figli Giosuè e Olivia Tosca, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017, e assieme al loro cagnolino di famiglia Taki, spesso presente nei loro video. La coppia ha coronato la propria storia d’amore non solo con la nascita di due figli ma anche con il matrimonio, sposandosi nel 2019. Attualmente vivono a Milano e proprio lì hanno dato vita alla loro attività social, creando negli anni una community virale numerosissima sui principali social network.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli: il tema della genitorialità

Alice Mangione e il marito Gianmarco Pozzoli con “The Pozzolis Family” si pongono l’obiettivo di raccontare, in chiave ironica e con gag familiari, il tema della genitorialità. Tuttavia non si definiscono affatto genitori modello, non essendoci una soluzione effettiva per diventare perfetti con i propri figli, come raccontato in un’intervista all’Huffington Post nel 2019: “Secondo noi l’errore più grande che si fa da genitori è cercare di rispettare un modello, essere troppo preoccupati di cosa pensano gli altri, non lasciarsi guidare dalle tue esigenze e dalla fiducia che dovresti nutrire in te stesso“.

Poi avevano aggiunto: “Non c’è un modo buono per essere genitori, non è il mio ambito: ci si concentra tanto sul fatto che sgridare i bambini ogni tanto faccia bene o meno. Secondo noi se si riuscisse a essere delle persone che si fidano di sé – è una cosa difficilissima – questo ti darebbe modo di essere una persona più serena: vuol dire che hai chiaro chi sei, cosa vuoi, quali sono le tue esigenze e quelle dei tuoi figli. Anche se non si arriva mai a essere così risolti”.