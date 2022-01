Gianmarco Saurino, ex fidanzata/ “Ho interrotto una storia importante con una chef”

Gianmarco Saurino è tornato single dopo la fine della storia d’amore con la fidanzata. Ad ufficializzare la fine della relazione è stato proprio l’attore della fiction “Che Dio ci aiuti” che ha confermato: “ho da poco interrotto una storia importante con una chef pugliese come me, che avevo conosciuto in un ristorante a Firenze”. Non è dato sapere di più, visto che l’attore è sempre stato molto discreto e riservato sulla sua vita privata. Stranamente dalle pagine del settimanale Tv Mia si è sbottonato parlando della sua vita privata sottolineando di essere tornato single dopo una lunga storia d’amore senza però fornire dettagli sui motivi che l’hanno spinto a terminare la storia con la chef. Sicuramente alla storia non avrà giovato la distanza, visto che l’attore vive a Roma, mentre la ex fidanzata viveva a Firenze.

A pensare che Gianmarco aveva confessato di essere felicemente innamorato alcuni mesi fa negli studi di Verissimo da Silvia Toffain: “c’è una persona, sono felicemente fidanzato da un paio d’anni, fa la chef e vive a Firenze, è pugliese come me, sta funzionando”.

Gianmarco Saurino: la storia con l’ex fidanzata è finita

Gianmarco Saurino e la fidanzata chef si sono lasciati. Per l’attore di “Che Dio ci aiuti” si è conclusa una storia molto importante di cui aveva parlato con parole di grande stima ed affetto negli studi di Verissimo: “mi sono fidanzato appena ho iniziato ad avere successo e questo mi è servito a mantenermi con i piedi per terra, facendo lei un mestiere completamente opposto al mio, la cucina, molto pratico, mentre il mio molto aleatorio. Lei è un genio, lei è molto brava a vivere la mia popolarità, non mi sta né davanti né dietro mi sta accanto, sa quando intervenire, è una cosa che riconosco come un grande sacrificio”.

Non è dato sapere i motivi che abbiano spinto l’attore e la chef a lasciarsi.

