Tutto su Gianmarco Steri, il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e donne

Gianmarco Steri è uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon che, con la sua bellezza e il suo carattere, ha conquistato le attenzioni della tronista. Esterna dopo esterna, il feeling tra Martina e Gianmarco sta crescendo come ha ammesso la stessa tronista. L’arrivo di Gianmarco in studio ha stravolto quelli che erano gli equilibri del trono di Martina che, dopo aver espresso un interesse particolare per Ciro Solimeno ha deciso di non togliersi la possibilità di uscire con Gianmarco a costo di far restare a casa anche Ciro.

Chi sono Diego Tavani e Claudia D'Agostino di Uomini e Donne/ Lei chiude: "Non ho provato quello..."

Titolare di un barber shop a Centocelle,, ha 28 anni, è di Roma e ha una grande passione per i tatuaggi. Per qualche anno ha anche giocato a calcio per poi capire che la sua strada sarebbe stata un’altra. Molto attento alla propria immagine, in studio sfoggia sempre outfit curatissimi e anche i suoi look non hanno lasciato indifferente la tronista.

Chi è Ciro Solimeno, il corteggiatore di Uomini e Donne/ Esterna in famiglia e bacio con Martina De Ioannon

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: lite in studio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre 2024, Martina De Ioannon torna al centro dello studio per rivivere l’esterna con Ciro Solimeno che, però, scatena la durissima reazione di Gianmarco. Quest’ultimo, di fronte all’esterna in cui Martina conosce i fratelli di Ciro a cui, poi, dà anche un bacio, sbotta in studio annunciando l’intenzione di lasciare la trasmissione.

“Prima di vedere quest’esterna avevo un pensiero, ora non ce l’ho più” – sbotta Gianmarco dopo aver visto l’esterna. “Mi alzo e me ne vado. Lo dico adesso che non vengo più“, aggiunge il corteggiatore visibilmente irritato dall’atteggiamento di Martina e dall’esterna che ha fatto con Ciro con cui non si aspettava che scattasse il bacio. Gianmarco, dunque, riuscirà a mantenere la promessa o tornerà in studio nelle prossime puntate?

Uomini e donne anticipazioni, puntata 19 novembre 2024/ Genny "scarica" Alessio? "Ci salutiamo e vado a casa"