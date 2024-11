Uomini e donne anticipazioni, 19 novembre 2024: Claudia chiude con Diego

Oggi pomeriggio, martedì 19 novembre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne e sono numerosi i temi che verranno affrontati. Secondo quanto rivelano le anticipazioni in un video pubblicato sul sito di Witty Tv, il Trono Over sarà caratterizzato da un confronto conclusivo tra Claudia e Diego; la coppia ha deciso di andare avanti nel programma pur tra numerosi alti e bassi, ma oggi arriva la fine della frequentazione. “Non ho provato quello che dovevo provare questo fine settimana. Voglio chiudere“, ammette la Dama, salutando il suo Cavaliere.

Al centro dello studio, inoltre, ci sarà un confronto tra Maurizio e Monica, al quale partecipano anche Gabriele e un’altra dama del parterre del Trono Over. Come si svilupperanno le dinamiche tra di loro?

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne per la puntata di oggi, martedì 19 novembre 2024, anche il Trono classico sarà ricco di colpi di scena. Martina, in particolare, avrà una serie di confronti con i suoi corteggiatori a cominciare da Gianmarco, il quale mal digerisce alcuni comportamenti della tronista e la critica aspramente in studio: “Io sto qui, mi alzo, me ne vado e non vengo più, perché non me ne frega un ca**o“. Segue poi un confronto tra Martina e Ciro, con la tronista che ribadisce la sua intenzione di conoscere ulteriori corteggiatori considerata la situazione attuale: “Se ho accettato di conoscere anche Francesco è perché ho un milione di dubbi dall’altra parte“.

Tensioni anche per Alessio e la sua corteggiatrice Genny, a centro studio assieme a Serena per un confronto con lui. Il tronista ammette: “Per me il bacio è molto importante, quindi se ho esterne con altre ragazze, è normale…“. La conoscenza con altre ragazze, al posto di una frequentazione seria con lei, scatena la rabbia di Genny che prende la drastica decisione di “scaricarlo” e lasciare lo studio: “Siccome dici che volevi costruire delle cose e ancora adesso mi stai dando la conferma che non lo vuoi fare, facciamo che ci salutiamo e io vado a casa. Ti auguro il meglio“.

